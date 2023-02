"Israël soutiendra l'initiative de paix ukrainienne la semaine prochaine" (Eli Cohen à Kiev)

Des projets de l'Etat d'Israël pour l'Ukraine seront approuvés à hauteur de 200 millions de dollars

Pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a effectué ce jeudi une visite à Kiev, au cours de laquelle il a rencontré, entre autres, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Il rencontrera le président Volodymyr Zelensky plus tard ce jeudi.

Ministry of Foreign Affairs Israel's Foreign Minister Eli Cohen shakes hands with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba in Kyiv, Ukraine.

"Je suis arrivé à Kiev aujourd'hui, au nom du gouvernement d'Israël et du peuple d'Israël, afin de montrer ma solidarité avec le peuple ukrainien. J'ai également visité Boutcha, où les images tragiques m'ont brisé le cœur. Israël s'oppose au meurtre de civils innocents. Nous avons également organisé une cérémonie spéciale à Babi Yar, et je mentionnerai encore les horreurs de la Shoah et la nécessité de se souvenir", a affirmé le ministre israélien.

"Israël soutient la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que son intégrité territoriale. J'ai exprimé au ministre des Affaires étrangères Kuleba notre volonté et nos intentions de soutenir la proposition de paix de l'Ukraine aux Nations Unies, qui est prévue pour la semaine prochaine."

Cohen a également souligné que dans les hôpitaux de campagne établis par Israël en Ukraine, des centaines de blessés et de patients locaux ont été admis. "Nous approuverons la tenue de projets israéliens à hauteur de 200 millions de dollars pour l'Ukraine dans le domaine des infrastructures civiles et sanitaires dans le pays, et nous l'aiderons à développer un système d'alerte précoce intelligent", a-t-il ajouté.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kolba, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir mon collègue d'Israël, Eli Cohen, à Kiev, premier représentant du nouveau gouvernement israélien dans la région.

"Les visites à Boutcha et sur le site du massacre de Babi Yar prouvent que le mal et la haine ethnique sont synonymes. La mémoire tragique prouve qu'il faut éliminer le mal avec des sanctions et des armes et une coalition de pays [...] Nous avons eu une conversation très honnête", a affirmé le ministre ukrainien.

"Israël le sait mieux que nous même, car il se bat depuis des décennies", a-t-il ajouté en remerciant l'Etat hébreu pour l'aide humanitaire fournie au gouvernement. "Nous nous en souviendrons. L'aide humanitaire est importante pour que nous gagnions. C'est aussi pourquoi nous avons discuté aujourd'hui non seulement de l'aide humanitaire, mais aussi d'autres choses", a-t-il précisé en faisant référence à une éventuelle aide militaire que Jérusalem refuse d'accorder pour ne pas attiser de tensions avec la Russie.

"Il n'y a aucune raison logique pour qu'Israël et l'Ukraine ne se tiennent pas côte à côte maintenant, à l'avenir et pour toujours", a conclu Kuleba.