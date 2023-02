Histoire d'amour ukrainienne : comment la Russie et l'Iran se sont rapprochés pendant la guerre

L'Iran prévoit de fournir à la Russie des missiles balistiques avancés à courte portée

"Ce qui commence à émerger, ce sont les prémices d'un partenariat de défense à part entière entre la Russie et l'Iran : Téhéran fournit à Moscou des drones qui tuent des civils ukrainiens, et les Moscou étudie les moyens de fournir un appui technologique à Téhéran. Cette citation du directeur de la CIA William Burns illustre peut-être de la manière la plus claire l'approfondissement des relations entre les deux pays depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il y a tout juste un an.

Malgré leur désamour et une certaine méfiance, la Russie et l'Iran ont réussi à maintenir une relation depuis des décennies, principalement dans les domaines militaire et économique. Ce partenariat de convenance contre les puissances occidentales s'est également manifesté par une coopération contre des ennemis communs dans la guerre civile syrienne, bien que leurs intérêts ne soient pas toujours totalement alignés...

Pendant les premiers mois de la guerre en Ukraine, Téhéran a cherché à se présenter comme neutre dans le conflit. Mais au fur et à mesure que la guerre progressait - dans un contexte de diminution des stocks de munitions russes et d'instabilité interne croissante en Iran en raison de manifestations anti-régime généralisées et de problèmes économiques étouffants - ces régimes autoritaires se sont retrouvés de plus en plus en phase, principalement sous l'impulsion de drones "kamikazes".

AP Photo/Roman Hrytsyna Des pompiers travaillent après une attaque de drones sur des bâtiments à Kiev, en Ukraine

Si Téhéran a d'abord nié avoir fourni à Moscou des centaines de drones chargés de bombes utilisés dans les attaques meurtrières en Ukraine depuis octobre, la République islamique a ensuite admis avoir envoyé à la Russie un nombre limité de drones, "de nombreux mois" avant la guerre.

Des rapports récents indiquent également que l'Iran prévoit de fournir à la Russie des missiles balistiques avancés à courte portée et a l'intention d'aider Moscou à établir sa propre chaîne de production de drones iraniens. Ce partenariat croissant a suscité l'inquiétude des puissances occidentales, qui ne fait que s'intensifier à mesure que les liens se renforcent. "L'Iran est devenu le principal soutien militaire de la Russie", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis.

Mais ce partenariat croissant entre l'Iran et la Russie au cours de l'année écoulée ne s'est pas limité à la seule coopération en matière de sécurité. Le mois dernier, Moscou et Téhéran ont relié leurs systèmes bancaires, alors que les deux pays souffrent des sanctions occidentales. Et au début du mois de mars 2022, la Russie a dépassé l'Iran en tant que pays le plus sanctionné au monde.

AP Photo/LIBKOS Ukraine

Isolés et assiégés, les deux régimes ont compris qu'ils avaient besoin de nouveaux amis. Au fur et à mesure que l'agression de la Russie contre l'Ukraine progressait et stagnait, elle s'est retrouvée, avec l'Iran, dans un petit "club" de nations autoritaires - un club dont les membres, comme le Venezuela et la Corée du Nord, cherchent non seulement à promouvoir leurs propres objectifs stratégiques régionaux, mais aussi à défier ce qu'ils considèrent comme un ordre mondial dominé par les États-Unis.

Ainsi, face à l'isolement international croissant et à l'aggravation de leurs difficultés économiques, deux des plus grands États parias du monde renforcent leur alliance, qui n'a fait que s'approfondir depuis que les chars russes ont pénétré sur le territoire ukrainien il y a un peu moins d'un an.