Un an de guerre : comment les Ukrainiens survivent et vivent pour y mettre fin

Cette dernière année de guerre totale avec la Russie ressemble à un long cauchemar dont personne n'arrive à sortir. Les Ukrainiens l'appellent "un long mois", le "février sans fin" qui a changé nos vies pour toujours. Mais malgré les attaques constantes, les destructions et les pertes, ils continuent à s'accrocher à la vie.

Alors que j'écris ces lignes chez moi, dans la banlieue de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, la sirène se déclenche - un rappel que même à plus de 965 km de la ligne de front, la sécurité est une illusion.

Je commence ma journée de travail par un café, puis j'entends une explosion lointaine - "ça pourrait être un tir de défense aérienne" - et je lis que les Russes ont essayé de frapper quelque chose près de la frontière polonaise. Nous avons appris à différencier les sons, et nous pensons savoir quand il est préférable de s'abriter. Mais nous sommes également conscients que chacune de nos évaluations des risques est une roulette russe.

Les missiles russes et les drones de fabrication iranienne continuent de tuer des civils, et pas seulement dans la zone de la ligne de front. Néanmoins, beaucoup ont cessé de s'abriter il y a des mois, et on ne peut pas leur en vouloir. La guerre fait payer un lourd tribut non seulement physique, mais aussi mental à des millions de personnes. Il y a plusieurs sirènes de raid aérien par jour. Ajoutez à cela les coupures de courant dues aux attaques russes sur les infrastructures civiles, et vos journées se transforment en un marathon de gestion du temps et des émotions.

À première vue, des villes comme Lviv ou Kiev semblent normales. Mais lodeur des générateurs électriques et la vue des obstacles antichars au coin des rues sont révélatrices : la guerre est devenue une partie étrangère de cette normalité. Les cafés et autres petits commerces sont ouverts grâce aux efforts héroïques d'adaptation à un événement auquel personne ne peut être préparé.

Les salariés du secteur de l'énergie sont devenus des super-héros : tandis que les soldats ukrainiens se battent contre les Russes, ils trouvent le moyen de rétablir l'approvisionnement en électricité dans les conditions les plus difficiles. D'autres Ukrainiens se surpassent également pour maintenir un îlot de stabilité. On peut noter un essor de l'art de la guerre, et un regain d'intérêt pour la culture, la musique et l'artisanat traditionnel ukrainiens afin de soutenir l'esprit de résistance.

Pourtant, la guerre plane au-dessus de nos têtes comme un lourd nuage susceptible de nous tomber dessus à tout moment, et c'est souvent ce qui se produit. À Kiev, j'ai passé tout le samedi dans une salle de bains après avoir été réveillée par une explosion sans sirène. Ce jour-là, j'ai appris qu'un de mes proches allait servir sur la ligne de front, et qu'un missile russe avait détruit un immeuble résidentiel à Dnipro, tuant des dizaines de personnes.

Alors que la Russie terrorise les civils, les Ukrainiens savent qu'il s'agit d'une guerre génocidaire et qu'ils ont pour mission de survivre. La vie en Ukraine est une balance émotionnelle que nous essayons de contrôler dans la mesure du possible. Maintenir l'équilibre entre la guerre et la vie au milieu du flux ininterrompu de mauvaises nouvelles est un défi de taille.

Les nécrologies font désormais partie de notre contenu quotidien sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre nous connaissent quelqu'un qui est mort en défendant l'Ukraine, ou quelqu'un qui a été blessé, torturé ou tué par les Russes, soit pendant l'occupation, soit lors d'une attaque de missiles. Mais lorsqu'on est en relative sécurité, loin de la ligne de front, on se rappelle constamment qu'il y a pire...

Iryna Matviyishyn est reporter vidéo au Kyiv Independent. Elle couvre la guerre en Ukraine.