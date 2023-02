Comment la guerre en Ukraine a érodé l'image de Poutine

Le "dur à cuire" autrefois admiré par l'opinion publique européenne de droite s'est transformé en un adversaire dangereux et déraisonnable

L'image publique de Poutine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie, a radicalement changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors qu'il était perçu comme un dirigeant fort, capable de mettre en place son programme et de se faire écouter des puissances mondiales, il est devenu un paria de la scène internationale.

Les dirigeants occidentaux parlent de Poutine qui agirait de manière de plus en plus surréaliste, menaçant de "tuer" des présidents et de bombarder des premiers ministres avec des missiles. Les Russes se moquent de lui devant des photos de réunions derrière une table ridiculement longue dans son "bunker", tandis que les électeurs favorables à la guerre reprochent au président de ne pas se rendre sur les lignes de front comme l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Le "dur à cuire", autrefois admiré par l'opinion publique européenne de droite, s'est transformé en un adversaire dangereux et déraisonnable.

Le président français Emmanuel Macron, qui a passé près de 100 heures au téléphone avec Poutine au cours des premiers mois de la guerre, a reçu une vague de critiques pour avoir déclaré que le dirigeant russe ne devait pas être "humilié" par l'Occident pour son "erreur historique", avant de rapidement renoncer à toute tentative de dialogue avec Poutine, qui "se ment à lui-même".

Michel Euler / POOL / AFP Le président français Emmanuel Macron s'entretient avec le président russe Vladimir Poutine lors d'une visioconférence le 26 juin 2020 au palais présidentiel de l'Elysée à Paris

Même le plus fidèle soutien de la Russie en Europe, la Serbie, s'est récemment brouillée avec Moscou en raison du recrutement de mercenaires parmi les Serbes par le groupe militaire privé russe Wagner, dirigé par le "cuisinier" de Poutine, Evgeniy Prigozhin. Un autre partenaire européen de longue date de la Russie, l'Allemagne, a également tourné le dos à Poutine en dénonçant son "chantage énergétique" sur les coupures d'approvisionnement en gaz et en acceptant de déployer des chars en Ukraine.

Écarté de tous les grands sommets et forums internationaux, y compris le G20, Poutine a tenté de créer sa propre coalition anti-occidentale. Son dernier voyage à l'étranger avant l'invasion s'est notamment déroulé en Chine début février. Le suivant n'a eu lieu que fin juin - le président s'est rendu au Tadjikistan et au Turkménistan, puis en Iran en juillet, en Ouzbékistan en septembre, au Kazakhstan en octobre, en Arménie en novembre, en Kirghizie et au Belarus en décembre.

À l'exception de l'Iran, tous ces voyages se sont déroulés dans d'anciens États soviétiques, ce qui témoigne de l'isolement croissant de la Russie non seulement à l'Ouest, mais aussi, semble-t-il, parmi ses alliés traditionnels en Asie et en Amérique latine. Bien que les États du BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud) ne se soient pas associés aux sanctions internationales contre Moscou, ils ne les ont pas particulièrement dénoncées non plus.

Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP Vladimir Poutine

La Chine a déclaré un soutien général à la Russie mais n'a pas soutenu l'invasion, critiquant d'une part les menaces de Poutine d'utiliser des armes nucléaires, et pointant d'autre part du doigt les États-Unis pour avoir approvisionné l'Ukraine en armes et ainsi prolongé le conflit. Malgré l'idée visionnaire de Poutine de construire un "monde multipolaire", où des pays comme la Russie et la Chine s'opposeront à la "dictature de l'Amérique", Pékin semble essayer de prendre ses distances par rapport à la guerre, des hauts fonctionnaires sous couvert d'anonymat déclarant aux médias que "Poutine est fou" de l'avoir déclenchée.

Alors que d'autres dirigeants présumés du monde multipolaire, l'Inde et la Turquie, rencontrent Poutine de manière tout à fait amicale, ils désignent tout de même le président russe comme initiateur de la guerre, ce qui aurait été difficile à imaginer il y a un an. "Je sais que l'ère d'aujourd'hui n'est pas une ère de guerre, et je vous ai parlé au téléphone à ce sujet", a déclaré Modi à Poutine en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai de septembre en Ouzbékistan.

Ce sentiment de frustration à l'égard de Poutine, qui a lancé une invasion à grande échelle apparemment sans prévenir aucun de ses proches alliés, est également ressenti dans les pays de l'ex-Union soviétique. L'Arménie est de plus en plus agacée, publiquement, par Moscou à qui elle reproche son manque de réaction dans le conflit du Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan. Elle a refusé d'accueillir cette année des exercices militaires dirigés par la Russie.

Le nouveau président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, dont Poutine continue à mal prononcer le nom lors de rencontres publiques, a également affirmé fermement la position de son pays, lorsqu'il a déclaré qu'Astana ne reconnaitrait pas l'indépendance autoproclamée des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, annexées par la Russie. Poutine est devenu essentiellement toxique, même pour ses alliés les plus proches.

Se brouiller avec la Russie

La guerre a aussi fait disparaître un certain nombre de choses que Poutine semblait apprécier personnellement : les grands événements sportifs à l'issue desquels il récompensait les athlètes russes au Kremlin, le fait de faire attendre son arrivée pendant des heures par les dirigeants du monde entier, y compris le pape et la reine britannique, et même les vacances en Russie où il posait pour des photos extravagantes qui circulaient dans les médias mondiaux. Et c'est sans compter tous les biens sanctionnés que des enquêteurs indépendants attribuent au président russe et à son cercle proche.

La raison pour laquelle le président russe se "cache" de ses citoyens va au-delà du mécontentement croissant suscité par la mobilisation partielle qu'il a déclarée en septembre ou de l'intensification des répressions politiques. Pour autant que l'on sache, le président russe n'est pas particulièrement sensible à l'opinion publique, car quiconque critique les décisions gouvernementales à ses yeux devient automatiquement un "agent étranger" ou un "traître à sa patrie".

Sergei GUNEYEV / POOL / AFP Poutine

Toutefois, à mesure que la rhétorique de Poutine à l'égard de ses partenaires internationaux, désormais qualifiés de "pays inamicaux", a changé, sa façon de communiquer avec le public russe a également évolué.

Une autre chose pour laquelle le président russe était connu était son amour pour les événements publics rituels comme Ligne directe avec Vladimir Poutine (questions-réponses d'une heure avec des Russes ordinaires diffusées sur la télévision nationale), sa conférence de presse annuelle et son discours devant l'Assemblée fédérale. Il s'agissait de signes de stabilité qui constituaient la pierre angulaire du programme politique de Poutine au cours des 22 dernières années. Le président se targuait d'avoir apporté la stabilité au pays, par opposition aux "années 1990 chaotiques" qu'il ne manquait pas de condamner dans ses discours publics.

Aucun de ces événements n'a eu lieu en 2022, pour la première fois en près de deux décennies, signalant au public de Poutine que quelque chose ne va pas, outre les spéculations sur la santé, tant physique que mentale, du président, qui ont atteint un pic pendant la guerre. Se pourrait-il que Poutine ait peur de son propre peuple ? Ou bien est-il tellement préoccupé par la guerre qu'il ne veut pas perdre de temps en apparitions publiques ? Quoi qu'il en soit, l'isolement croissant du président russe devient évident, et ceci même à l'intérieur du pays qu'il a mis en jeu dans sa lutte contre l'Occident.