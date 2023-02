La visite d'Eli Cohen à Kiev, entre succès et frustration

Comme preuve du soutien d'Israël, le ministre est arrivé avec une valise chargée d'engagements

Dans un geste fort de solidarité envers l'Ukraine, Israël a envoyé à Kiev son ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, marquant ainsi le premier déplacement d'un ministre israélien depuis le début du conflit il y a bientôt un an.

Au cours de sa visite jeudi, Eli Cohen a d'abord rencontré son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, avant de se rendre à Boutcha, lieu du massacre de civils ukrainiens par les forces russes en mars 2022, puis au mémorial de Babi Yar, où 30 000 Juifs avaient été assassinés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Il a ensuite assisté à la réouverture de l'ambassade israélienne à Kiev, avant de s'entretenir dans la soirée avec le président Volodymyr Zelensky.

Eli Cohen a déclaré que sa visite était "pleine de succès", tandis que plusieurs sources parmi la délégation israélienne ont affirmé que l'Etat hébreu avait atteint les trois objectifs qu'il s'était fixé avant ce voyage : montrer aux Ukrainiens sa solidarité et son soutien envers la souveraineté territoriale de l'Ukraine, démontrer aux pays occidentaux, et notamment à ceux de l'OTAN, qu'Israël se tient aux côtés de l'Ukraine, et tenter de mobiliser l'Ukraine contre l'Iran.

"Israël est fermement solidaire du peuple ukrainien, et reste attaché à l'intégrité et à la souveraineté territoriale de l'Ukraine", a affirmé le ministre israélien, avant d'ajouter à l'issue de sa rencontre avec le président ukrainien : "Nous avons convenu que l'activité terroriste de l'Iran en Ukraine méritait d'être condamnée, et que des mesures sévères devaient être prises par la communauté internationale".

Ministère israélien des Affaires étrangères Eli Cohen devant le mémorial de Babi Yar, à Kiev, en Ukraine, jeudi 16 février 2023

"Nous avons discuté de l'approfondissement de la coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi que de la participation israélienne à la reconstruction de l'Ukraine. Nous pourrions profiter de l'expérience d'Israël en matière de déminage. J'invite Israël à se joindre à la mise en œuvre de notre plan de paix. J'espère que cette visite contribuera à approfondir notre coopération", a quant à lui déclaré Volodymyr Zelensky.

Comme preuve du soutien d'Israël, le ministre est arrivé avec une valise chargée d'engagements : un prêt à crédit de 200 millions de dollars pour permettre la reconstruction des infrastructures civiles et de santé ukrainiennes, le pourvoi de systèmes d'alerte sophistiqués et d'équipements de déminage, et la promesse de son soutien au plan de paix que présentera le président ukrainien à l'ONU le 23 février.

Malgré ces avancées, cette visite est un succès en demi-teinte pour l'Ukraine, car Eli Cohen quitte le pays en guerre en y laissant des frustration chez ses dirigeants, notamment parce qu'Israël se refuse toujours à lui livrer des armes afin de ménager Moscou, et que la Russie n'a pas été pointée du doigt par le ministre israélien lors de sa visite à Boutcha, "comme si les civils morts avaient été victimes d'une catastrophe naturelle", ont dénoncé certaines voix.