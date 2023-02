Le coût élevé de la victoire : réflexions d'un ambassadeur sur une année de guerre

Des couvertures, des médicaments et des bandages ne permettront pas de gagner la guerre

Bientôt, nous marquerons un an depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Jusqu'à présent, cette guerre brutale a fait plus de 20 000 morts, 30 000 blessés et 8 000 disparus ; malheureusement, ces chiffres augmentent chaque jour. Les événements des 12 derniers mois ont été difficiles pour le peuple ukrainien, car nous sommes contraints de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays face à l'agression russe.

Je me suis récemment rendu à Kiev, et le spectacle est extrêmement dur à voir ! Nous avons affaire à un agresseur qui n'épargne pas les citoyens innocents - hommes, femmes et enfants - dont le seul péché est de vivre dans une ville d'Ukraine, une cible que les Russes ont désignée pour des attaques barbares contre des innocents. Outre les nombreuses victimes qu'elle fait, cette guerre détruit le pays et ses citoyens, porte gravement atteinte à l'économie européenne, conduit à une situation dans laquelle de nombreux citoyens deviennent des réfugiés et affecte sans aucun doute l'équilibre mondial.

AP Photo/Emilio Morenatti People check the damage of their apartments after being hit by a Russian missile in Mykolaiv, Ukraine.

Cela a commencé en mars 2014, lorsque les forces militaires russes sont entrées en Crimée et ont occupé des emplacements stratégiques.

Plus tard, les forces militaires russes se sont déplacées dans l'est de l'Ukraine, prenant des villes et des villages clés, créant les soi-disant "républiques populaires de Donetsk et de Louhansk." En février 2022, la Russie a tenté une invasion à grande échelle de l'Ukraine en ciblant des civils, en prenant des villes entières en otage et en assassinant, violant et torturant des Ukrainiens.

Alors que la guerre se poursuit, la communauté internationale s'implique de plus en plus. Les Nations unies ont condamné l'agression russe et appelé à une cessation immédiate des hostilités.

L'Union européenne et l'OTAN ont également exprimé leur soutien à l'Ukraine et renforcé les sanctions économiques contre la Russie en réponse à son agression.

Malheureusement, les combats se sont poursuivis malgré ces efforts, et le coût pour le peuple ukrainien a été dévastateur. Pendant la guerre, des millions de personnes ont été déplacées, et le gouvernement ukrainien a eu du mal à faire face à la crise humanitaire. Heureusement pour nous, la communauté internationale - en particulier les pays occidentaux - nous a fourni l'aide et le soutien militaire dont nous avions besoin pour gagner la guerre.

Tout au long de l'année dernière, nous avons eu le privilège de recevoir une aide humanitaire de la part du peuple d'Israël et du gouvernement. Dans le même temps - bien que je travaille beaucoup avec les dirigeants et les responsables en Israël pour recevoir également une aide militaire de défense - nous avons eu des difficultés à recevoir une aide significative du gouvernement israélien.

Des systèmes de défense antimissile adéquats sont essentiels pour nous - nous en avons désespérément besoin pour résister à l'agression russe, qui utilise contre nous des armes d'artillerie, des drones et des bombes.

AP Photo/Evgeniy Maloletka Marioupol, Ukraine

La plupart de ces armes visent des civils innocents, et des lieux saints juifs ont également été endommagés dans ce contexte. Nous sommes reconnaissants pour l'aide humanitaire, mais je continue de faire appel au nouveau gouvernement et j'attends une aide plus importante.

Comme nous l'avons mentionné, des couvertures, des médicaments et des bandages ne permettront pas de gagner la guerre ! Nous avons désespérément besoin d'une aide plus importante.

Les pays démocratiques nous aident de tous leurs moyens, mais Israël n'a pas pris de position univoque. Jour après jour, le sentiment de frustration grandit du fait que le gouvernement israélien ne fait pas assez pour aider.

D'autant plus qu'il est clair pour tout le monde que l'Iran est impliqué dans la guerre et n'a pas peur d'aider la Russie à assassiner des citoyens ukrainiens - et que l'Iran utilise déjà ses technologies et continuera à les utiliser à l'avenir contre l'État d'Israël - cela devrait renforcer l'intérêt d'Israël à nous aider.

L'implication de l'Iran prouve que la guerre n'est pas seulement la nôtre mais qu'elle doit inquiéter le reste du monde, en particulier Israël, dont l'ennemi numéro un est maintenant également impliqué dans le meurtre d'Ukrainiens dont le seul péché est d'être des citoyens ukrainiens.