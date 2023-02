Plus de 15 000 Ukrainiens ont immigré en Israël depuis le début de la guerre, il y a un an

Parmi ces nouveaux immigrants figurent de nombreux jeunes, des mères avec de jeunes enfants et des personnes âgées

Plus de 15 000 Ukrainiens ont immigré en Israël depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, selon les chiffres publiés par l'Agence juive pour Israël et le ministère de l'Alya et de l'Intégration. Parmi ces nouveaux immigrants ("olim hadashim"), figurent de nombreux jeunes qui se sont inscrits à des programmes d'intégration, des mères avec de jeunes enfants et des personnes âgées, ainsi que des centaines de survivants de la Shoah.

Ces immigrants sont arrivés en Israël avec l'aide de l'Agence juive, qui a travaillé en coopération avec l'International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ), et a établi des centres d'alya d'urgence (immigration en Israël) dans les pays limitrophes de l'Ukraine dès le début des hostilités. Dans ces centres, les immigrés ont trouvé un refuge sûr jusqu'à leur arrivée en Israël.

Le président de l'Agence juive pour Israël, le major général Doron Almog a affirmé que l'immigration des Juifs d'Ukraine est "l'une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire".

"L'Agence juive a réalisé l'incroyable face à une crise mondiale. L'opération visant à sauver des vies a été rendue possible grâce à nos partenaires : le ministère de l'Alya et de l'Intégration et le gouvernement d'Israël, les fédérations juives d'Amérique du Nord, le Keren Hayessod et l'IFCJ. Cette opération est l'exemple même de la notion de responsabilité mutuelle de l'ensemble d'Israël. Notre sens de la responsabilité mutuelle sert de boussole morale qui nous a guidés à travers l'histoire et continuera à le faire. En tant que tel, il est de notre responsabilité de continuer à accueillir les 'olim' avec amour et les bras ouverts."

Nati Shohat/Flash90 Des réfugiés ukrainiens à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv, le 6 mars 2022

Une fois arrivés en Israël, les immigrants ukrainiens ont été logés dans des hôtels dans le cadre de l'opération "Coming Home" du gouvernement israélien, dirigée par le ministère de l'Alya et de l'Intégration, alors que des dizaines de millions de dollars ont été collectés pour financer les opérations de sauvetage.