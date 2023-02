"Poutine a déjà perdu cette guerre il y a longtemps" (expert à i24NEWS)

Le succès de l'Ukraine dépend du maintien du soutien occidental, a souligné Spencer

Le major de l'armée américaine à la retraite John Spencer, expert en guerre urbaine, qui s'est rendu en Ukraine et a analysé la situation sur le terrain, a partagé son point de vue sur les perspectives de la guerre en cours avec i24NEWS.

Alors que le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine approche, M. Spencer estime que le président russe Vladimir Poutine est plus que jamais loin de la victoire. "Je pense définitivement que Poutine a parié et perdu. Un an après, il n'a plus grand-chose à montrer."

La ligne de front est toujours précaire et dangereuse pour l'Ukraine mais le chemin pour la Russie d'atteindre n'importe lequel des objectifs, que ce soit de prendre tout le Donbas ou tout le sud de l'Ukraine, est inatteignable, surtout avec les alliés que l'Ukraine a pour soutenir la défense de ses territoires" a déclaré l'expert à i24NEWS.

Selon lui, une prochaine offensive est attendue des deux côtés sans que l'on sache qui va la lancer en premier. Toutefois, l'expert estime que Moscou ne réussira pas. "Poutine a déjà perdu cette guerre depuis longtemps", souligne M. Spencer.

Son verdict vient du fait qu'il a vu des Ukrainiens "vieux et jeunes" prêts à combattre l'invasion russe. "En voyageant en Ukraine, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ce n'était pas un combat entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, c'est un combat pour toute l'Ukraine de la part de tous les Ukrainiens. Chaque personne que j'ai rencontrée était activement engagée dans la résistance ou la défense de son droit à être libre", a-t-il déclaré.

AP Photo/Emilio Morenatti Ukraine

Les combats ne se déroulent pas sans logistique ni approvisionnement et, en février dernier, la Russie a montré au monde que "les soldats ne se battent pas très bien lorsqu'ils savent qu'ils n'ont pas de nourriture ou de munitions à leur disposition". L'un des exemples les plus frappants est la bataille de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, qui est devenue le symbole de l'étonnante résistance des combattants ukrainiens face aux vagues d'attaques du groupe mercenaire russe Wagner et de l'armée régulière.

"Bakhmout est un combat urbain unique, contrairement à la bataille de Kiev, et contrairement à Marioupol... La raison pour laquelle la guerre urbaine est si difficile est qu'un défenseur peut transformer un terrain urbain en une position défensive très forte en raison des caractéristiques uniques du béton et de l'acier et des structures souterraines, et c'est ce que nous avons vu les Ukrainiens faire à Bakhmout", a-t-il expliqué.

Bien que Bakhmout n'a pas de raison tactique d'avoir un combat aussi meurtrier pour ce morceau de terre particulier, c'est une porte vers les villes stratégiques voisines de Sloviansk et Kramatorsk. M. Spencer pense que l'Ukraine a la force non seulement de repousser ces attaques, mais aussi de reconquérir tous les territoires occupés.

"Je pense qu'il est réaliste que l'Ukraine (reprenne) tous ses territoires, leurs frontières internationalement reconnues" tant qu'elle "conserve le soutien écrasant de l'Occident de plus de 50 pays, pas seulement des États-Unis", a-t-il noté.

Cependant, le succès de l'Ukraine dépend du maintien du soutien occidental, a souligné Spencer.

"Ils ne manquent pas de volonté de se battre ou de combattants, mais ils ont besoin de maintenir l'approvisionnement autant que possible", a-t-il dit, notant que Poutine a "détruit l'État russe pour les objectifs qu'il ne peut pas atteindre en Ukraine en raison de la volonté des Ukrainiens de se battre et du soutien du monde à cet égard."