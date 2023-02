L’ONG Human Rights Watch accuse l'armée russe de crime de guerre

"L'attaque de la Russie contre la gare bondée de Kramatorsk était illégalement indiscriminée"

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé mardi l'armée russe de crime de guerre après le bombardement de la gare de Kramatorsk en avril 2022, qui avait tué une soixantaine de civils qui cherchaient à fuir la région. "Les preuves indiquent clairement que le missile qui a tué et blessé des civils à la gare de Kramatorsk a été lancé depuis le territoire contrôlé par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre apparent", écrit HRW.

L’ONG, a enquêté à Kramatorsk et sur le lieu possible de lancement du missile dans la région de Kharkiv, à l’époque sous contrôle russe. Moscou nie être l’auteur de l’attaque et accuse Kiev d’avoir bombardé la gare. Cependant, HRW dit n'avoir trouvé "aucune preuve à l'appui des affirmations russes". "Au contraire, tout indique que les forces russes ont tiré le missile Totchka-U sur la gare de Kramatorsk", assure-t-elle.

ANATOLII STEPANOV / AFP Les restes d'une roquette dans la gare de Kramatorsk

Le village de Kounié est le lieu de lancement le plus probable selon HRW. "Une importante activité militaire russe dans et autour du village au début du mois d'avril, y compris des tirs de munitions" avait lieu, affirment les habitants. Lors de sa visite de la localité, HRW a retrouvé des fragments de missiles Totchka-U et de "multiples sous-munitions non explosées".

"Ces éléments de preuve indiquent clairement que les forces russes disposaient de véhicules de lancement et de missiles Totchka-U autour du village de Kounié à peu près au moment de l'attaque à Kramatorsk. L'attaque de la Russie contre la gare bondée de Kramatorsk était illégalement indiscriminée", conclut HRW, affirmant que la gare n’avait aucun intérêt militaire ou stratégique.