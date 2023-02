L'ONU enregistre près de 19 000 victimes civiles dans la guerre en Ukraine

Selon l'ONU, 7 110 civils ont été tués - dont 33 enfants - et 11 547 ont été blessés mais le nombre réel de victimes est très probablement beaucoup plus élevé

Dans sa dernière mise à jour sur les victimes civiles du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'ONU indique que près de 19 000 personnes non impliquées dans les combats ont été tuées ou blessées dans le pays déchiré par la guerre. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 7 110 civils ont été tués - dont 33 enfants - et 11 547 ont été blessés, principalement dans les régions de Lougansk et de Donetsk. Le nombre réel de victimes est très probablement beaucoup plus élevé, a-t-il été signalé.

FADEL SENNA / AFP Des sacs mortuaires exhumés d'une fosse commune où des civils ont été enterrés à Boutcha, dans la banlieue de Kiev

L'une des pires atrocités de ce conflit a eu lieu en avril 2022, lorsque 58 personnes ont été tuées par une attaque à la roquette dans une gare de la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, alors qu'elles se précipitaient pour évacuer les lieux. Cinq enfants figuraient parmi les victimes, et plus de 100 personnes ont été blessées dans ce qui reste l'un des incidents les plus meurtriers de la guerre en termes de victimes civiles.

Bien que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être à l'origine de l'attaque de la gare bondée à l'aide d'armes à sous-munitions interdites, Human Rights Watch a récemment fourni des preuves irréfutables désignant les forces russes comme responsables.

AP Photo/Evgeniy Maloletka Des tombes non identifiées de civils et de soldats ukrainiens dans un cimetière de la région d'Izyum, en Ukraine

Dans la région assiégée de Donetsk, i24NEWS a observé les ravages de la guerre. D’un côté l'artillerie ukrainienne bombarde les positions russes. De l’autre, une forteresse assiégée où l'on entend constamment des coups de feu. Et pourtant, bien que les forces russes qui encerclent presque complètement la zone, les Ukrainiens continuent de se battre pour les civils qui y sont encore en danger.