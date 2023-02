Des mercenaires russes et l'armée se battent pour l'approvisionnement en munitions

Selon les estimations de la Maison Blanche, Wagner a fait plus de 30 000 victimes en Ukraine

Le conflit entre le célèbre groupe russe Wagner et le ministère de la Défense a pris une tournure publique, le chef des mercenaires, Evgueni Prigojine, ayant exhorté mercredi les Russes à faire pression sur l'armée pour qu'elle partage des munitions avec ses combattants.

"Si chaque Russe à son niveau - afin de ne pas appeler qui que ce soit à des rassemblements - disait simplement 'donnez des munitions à Wagner', comme cela se passe déjà sur les réseaux sociaux, alors ce serait déjà important", a-t-il écrit sur Telegram. "Nous ferons en sorte qu'ils (nous) donnent des munitions", a-t-il promis.

Prigozhin, qui avant la guerre en Ukraine était connu comme le "cuisinier" du président Vladimir Poutine, est devenu l'une des principales figures médiatiques de l'invasion russe recrutant ouvertement des condamnés dans les prisons pour combattre en Ukraine et critiquant les dirigeants de l'armée. Plus tôt dans la journée de mardi, Prigozhin a lancé une nouvelle attaque publique contre le ministère de la défense, l'accusant de trahison en privant les combattants Wagner de munitions.

À un moment donné, il a perdu son sang-froid et s'est même mis à crier. "Il y a tout simplement une opposition directe en cours. Cela peut être assimilé à de la haute trahison", a-t-il déclaré dans un message vocal posté sur son Telegram. "Le chef d'état-major général et le ministre de la Défense donnent des ordres à droite et à gauche, non seulement pour ne pas donner de munitions à Wagner PMC (société militaire privée), mais aussi pour ne pas l'aider avec le transport aérien", a affirmé Prigozhin.

Le ministère russe de la Défense a démenti ses affirmations en déclarant que les responsables militaires faisaient tout leur possible pour fournir des chasseurs.

"Par conséquent, toutes les déclarations censées être faites au nom des unités d'assaut concernant le manque de munitions sont totalement fausses", a déclaré le ministère.

"Les tentatives visant à créer une scission au sein du mécanisme étroit d'interaction et de soutien entre les unités des groupes (de combat) russes sont contre-productives et ne profitent qu'à l'ennemi", a-t-il ajouté.

Prigozhin a répondu par un autre message vocal répétant que ses combattants manquaient de ravitaillement et soulignant que cela "n'équivaut à rien de plus que de cracher sur Wagner". Il a ajouté que les hauts responsables de l'armée avaient refusé ses demandes de pelles spéciales pour creuser des tranchées. Selon Prigozhin, les combattants de Wagner "tombaient comme des mouches" en raison du manque de fournitures.

Dans un autre message émouvant posté lundi, le chef des mercenaires a affirmé que certains responsables refusaient de donner du matériel à Wagner en raison d'une animosité personnelle à son égard. On lui aurait dit de "s'excuser et d'obéir", mais il a affirmé ne pas savoir à qui il devait s'excuser.

Les combattants de Wagner constituent la principale force utilisée par la Russie pour s'emparer de la ville clé de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne repousse depuis des mois les attaques des mercenaires, affirmant que des dizaines d'entre eux sont morts près de la ville assiégée et accusant Moscou d'utiliser les condamnés comme "chair à canon". Selon les estimations de la Maison Blanche, Wagner, désigné aux États-Unis comme une organisation terroriste étrangère, a subi plus de 30 000 pertes en Ukraine.