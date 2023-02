L'autre exode de la guerre en Ukraine : pourquoi les Russes fuient leur pays

La Russie a connu son plus grand exode de masse depuis la révolution bolchevique de 1917

Le 24 février 2022, l'exode a commencé. Alors que le président russe Vladimir Poutine déchaîne sa machine de guerre sur l'Ukraine voisine, des millions d'Ukrainiens fuient leurs foyers. Ce n'était pas, cependant, le seul exode. Leurs circonstances n'étaient peut-être pas les mêmes que celles des Ukrainiens, mais de nombreux Russes ont également décidé de fuir leur pays et de laisser leur vie derrière eux.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé de nombreux Russes au bord du gouffre, car ils ne voulaient pas vivre dans l'ombre d'une croisade à laquelle ils ne croyaient pas. Les sanctions internationales sans fin imposées à la Russie, auxquelles s'ajoute le conflit moral, ont créé la tempête parfaite qui a poussé les Russes à partir. "Les plans initiaux n'étaient pas si pressés. Nous voulions venir en Israël, pour voir si c'était possible, comment nous nous sentirions de vivre ici et si nous voulions rester ou non", raconte un Russe qui a fui le pays.

"Mais quand la guerre a commencé, nous avons réalisé qu'il n'y avait rien à attendre et que nous devions partir le plus vite possible. Et donc, dès que nous avons reçu les documents, nous sommes partis immédiatement", explique-t-il.

Pour beaucoup, la décision de partir était personnelle - ils ne pouvaient pas continuer à prétendre qu'ils étaient d'accord avec l'autoritarisme croissant du pays. D'autres sont partis pour des raisons économiques, trouvant qu'il était extrêmement difficile de gagner sa vie sous la pression croissante des sanctions américaines et européennes.

Anatolii Stepanov / AFP Nikolay, 71 ans, et Olga Tomah, 70 ans, près d'un immeuble résidentiel où leur appartement brûle après un bombardement russe dans la ville ukrainienne de Bakhmout, dans la région de Donetsk

Quelles que soient les raisons, politiques ou financières, la Russie connaissait son plus grand exode de masse depuis la révolution bolchevique de 1917 et l'effondrement de l'Union soviétique en 1989. Et puis, en septembre 2022, Poutine a annoncé une mobilisation partielle, et d'autres Russes ont commencé à fuir le pays. Le décret de Poutine a provoqué une hystérie collective, les foules se précipitant vers les différentes frontières de la Russie dans l'espoir d'échapper à la conscription dans l'armée. Selon les rapports, environ 700 000 Russes ont fui le pays.

"Dimitry" - ce n'est pas son vrai nom - a tout quitté pour sortir de Russie une fois que la conscription a été ordonnée. Il vit aujourd'hui au Monténégro. Il a demandé à ne pas révéler son identité afin de protéger au mieux sa famille en Russie. "Lorsque nous avons décidé que je devais partir, j'ai commencé à chercher des billets d'avion, pour toutes les destinations possibles. Mais ils ne cessaient de disparaître. Au fur et à mesure que vous les cherchiez, ils ne cessaient de disparaître", raconte-t-il.

"La seule possibilité était de me rendre à Novossibirsk (une ville russe de Sibérie), où vit mon ami. Il est venu me chercher à l'aéroport et m'a emmené à la frontière avec le Kazakhstan. Il nous a fallu six heures de route pour y arriver, puis sept heures pour traverser la frontière et enfin cinq heures pour arriver à Astana (la capitale du Kazakhstan)."

"Sergey", dont le nom a également été changé par mesure de sécurité, a quitté la Russie pour des raisons financières, mais est revenu à peine quelques semaines plus tard. "J'avais peur que les frontières soient fermées, ici en Russie nous avons beaucoup de problèmes avec les transferts bancaires", explique-t-il.

YASUYOSHI CHIBA / AFP Bakhmut, Ukraine

"Kirill" s'est retrouvé dans une situation similaire. La grossesse de sa femme a contraint le couple à rentrer malgré lui en Russie après avoir fui au Kazakhstan pendant quelques mois. Pris entre les feux croisés de la fierté et de la honte russes, le patriotisme est un sujet difficile pour certains. "J'ai l'impression d'être patriote, c'est juste que la propagande russe a volé ce mot aux gens ordinaires et cette propagande dit qu'un patriote est celui qui affirme que 'Poutine est notre grand président'", déplore un Russe.

"J'ai l'impression qu'ils ont volé ce mot à sa véritable signification. Pour moi, le vrai patriotisme, c'est vouloir que la Russie soit un pays normal : ne pas tuer ses voisins, ne pas tuer de civils dans les pays voisins. Que tout soit bien en Russie et que chacun y ait une vie meilleure."

Un autre Russe déclare : "Pour moi, c'est un mot très fort. Je ne pense pas pouvoir dire que je me sens patriotique. Je suis déçu à bien des égards. Je ne suis même pas sûr du mot que j'utiliserais, mais bien sûr, je souhaite que tout aille mieux en Russie, qu'il y ait un système politique normal, que la guerre prenne fin... Bien sûr, la Russie nous manque, mais le patriotisme - c'est un mot très fort pour moi."

"Pour nous, un bon résultat ne signifie pas seulement la fin de la guerre et une victoire pour l'Ukraine, mais aussi la fin du régime de Poutine. C'est à ce moment-là que tout ira bien en Russie. Que le régime russe actuel tombe", dit un troisième. Avec peu ou pas d'espoir de changement politique en Russie dans un contexte d'intensification de l'autoritarisme du régime de Poutine, les Russes ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que de voter avec leurs pieds.