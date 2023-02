"Le moment est venu pour Israël de soutenir plus clairement les Ukrainiens" (BHL sur i24NEWS)

Pour les besoins de son 2e film sur la guerre en Ukraine, Bernard-Henri Lévy affirme avoir arpenté le pays de toute part, de Kharkiv à Kherson

A l'occasion de la sortie de son nouveau documentaire "Slava ukraini" (Vive l'Ukraine), pour les un an depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le philosophe Bernard-Henri Levy était l'invité des GGMO sur i24NEWS mercredi soir.

"La guerre a été déclarée par la Russie à l'Occident depuis de nombreuses années, Poutine n'en a jamais fait mystère. Son adversaire au-delà de l'Ukraine, c'est l'Europe et l'Occident. Il y a une urgence, une seule, c'est que cette guerre s'arrête, que ces massacres s'arrêtent, que ces déportations d'enfants s'arrêtent, c'est cela qu'il faut et pour ce faire, il faut que l'un des pays soit nettement plus fort que l'autre" a-t-il déclaré.

"Deux armées égales qui pensent qu'elles peuvent l'emporter, c'est comme cela que les guerres s'éternisent et accumulent les massacres et les morts, c'est dans ce cas-là que les guerres durent longtemps, c'est quand on aide l'agressé au compte goutte. Il faut aider l'Ukraine de manière beaucoup plus franche afin que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible", a ajouté BHL.

Pour les besoins de son 2e film sur la guerre en Ukraine, Bernard-Henri Lévy affirme avoir arpenté le pays de toute part, de Kharkiv à Kherson. "Sur place, j'ai toujours entendu : 'nous sommes de vrais européens, nous sommes le rempart de l'Europe, et merci à l'Europe de nous aider mais elle doit nous aider davantage afin de nous permettre de stopper cette guerre au plus vite", raconte Bernard-Henri Lévy. "Ils m'ont également dit : 'Poutine n'est fort que de notre faiblesse et en réalité ce n'est qu'un tigre de papier'", ajoute-t-il.

"Combien de fois ai-je entendu des soldats ukrainiens me dire que leur modèle, c'était leurs homologues israéliens, j'ai entendu cela sans cesse"

Le philosophe a par ailleurs assuré que, contrairement à la Russie, "l'Ukraine s'est engagée dans le travail de mémoire et de deuil de la Shoah. Vous le voyez à Ouman et Babi Yar."

Il s'est également exprimé sur la position d'Israël dans ce conflit, affirmant que "la guerre ayant pris de telles proportions, je pense qu'Israël a raison de venir plus nettement encore qu'il ne l'a fait dans le passé, au secours des Ukrainiens. Le moment est venu de le faire de manière plus affichée". Des points communs entre les pays ? "Les deux causes que je rapprocherais sont la cause de l'éternellement jeune Israël et de l'éternelle jeune Ukraine", a-t-il conclu, établissant aussi des ressemblances entre les armées israélienne et ukrainienne. "Combien de fois ai-je entendu des soldats ukrainiens me dire que leur modèle, c'était leurs homologues israéliens, j'ai entendu cela sans cesse".