L'AG de l'ONU vote jeudi sur une résolution pour une paix "juste et durable" en Ukraine

La résolution "souligne la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable" et réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine"

L'Assemblée générale de l'ONU s’apprête à voter ce jeudi sur une résolution pour une paix "juste et durable" en Ukraine. Kiev et ses alliés espèrent que cette résolution aura un large soutien face à Moscou. D’autre part, les ministres des Finances du G7 se rencontrent à Bangalore, en Inde, pour discuter de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Vendredi et Samedi, une réunion du G20 abordera des mesures face aux effets économiques de la guerre et un éventuel allègement de la dette des pays les plus pauvres. L'Inde, pays organisateur du G20, n'a pas condamné l'invasion.

YASUYOSHI CHIBA / AFP Illustration - Un soldat ukrainien près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine

L'Ukraine et ses alliés espèrent que le texte, non contraignant, obtiendra au moins autant de voix qu'en octobre lorsque 143 pays avaient voté pour la résolution condamnant les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie. Le projet de résolution "souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies", réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine", "exige" le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une "cessation des hostilités".

Au premier de deux jours de débats consacrés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l’ONU mercredi, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a appelé à "montrer soutien, unité et solidarité". "Jamais dans l'histoire récente, la ligne entre le bien et le mal n'a été aussi claire. Un pays veut simplement survivre. L'autre veut tuer et détruire", a-t-il poursuivi.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP Le ministre ukrainien des Affaires étrangères,Dmytro Kuleba

Les trois résolutions liées à l’invasion russe de l’Ukraine votées par l'Assemblée générale de l’ONU depuis le début de la guerre ont recueilli entre 140 et 143 voix pour. La Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord et l’Érythrée votant systématiquement contre.