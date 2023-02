L'Ukraine entre dans sa deuxième année de guerre contre la Russie

L'Assemblée générale de l'ONU a exigé jeudi un retrait "immédiat" des troupes russes d'Ukraine

L'Ukraine entre vendredi dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes, marquant le premier anniversaire d'une invasion face à laquelle elle a affiché une résistance acharnée et infligé des revers inattendus à Vladimir Poutine.

Les troupes russes ont pénétré sur le territoire ukrainien au petit matin du 24 février 2022, lançant une "opération militaire spéciale" ayant pour objectif de faire tomber le pouvoir ukrainien en quelques jours. En réalité, Moscou a ce jour là lancé le pire conflit que l'Europe a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale.

RONALDO SCHEMIDT / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (C) s'adresse aux médias dans la ville de Bucha, au nord-ouest de la capitale ukrainienne Kiev, le 4 avril 2022

Un an plus tard, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, environ 20% du pays est sous occupation russe, et les deux camps comptent chacun plus de 150.000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales. On décompte par ailleurs 8 millions de réfugiés ukrainiens à travers le monde.

La Russie est aidée dans son effort de guerre par la Corée du Nord et par l'Iran, qui lui fournit depuis plusieurs mois des drones kamikazes qui ont fait de nombreuses victimes et des dégâts considérables sur des infrastructures. De son son côté, l'Ukraine est soutenue massivement par les pays occidentaux qui fournissent sans discontinuer aide humanitaire, financière et militaire.

Aris Messinis / AFP Un militaire ukrainien se met à l'abri alors que les gens évacuent la ville d'Irpin le 13 mars 2022

Le président Volodymyr Zelensky donnera une conférence de presse, tandis que des cérémonies locales sont prévues notamment à Boutcha, en banlieue de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputé aux troupes russes.

Genya SAVILOV / AFP Les secours dans des décombres en banlieue de Kiev suite à une attaque de missiles russes le 29 decembre 2022

Vendredi, la Chine, qui s'est abstenue lors du vote, a appelé Moscou et Kiev à "reprendre le dialogue direct aussi vite que possible" en vue d'une "solution pacifique". Dans un document intitulé "Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne", Pékin, qui cherche depuis quelques semaines à jouer un rôle de médiateur, rejette tout recours à l'arme nucléaire, alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi cette menace.

"Il faut s'opposer à la menace ou au recours à l'arme nucléaire" et "les parties (impliquées) dans le conflit" doivent se conformer strictement au droit humanitaire international, soutient le ministère chinois des Affaires étrangères, au moment où Washington et l'Otan s'inquiètent de potentielles livraisons d'armes par la Chine à la Russie, ce que Pékin dément.