"Les relations entre l'Ukraine et Israël s'améliorent" (Zelensky à i24NEWS)

À l'occasion du premier anniversaire de l'invasion totale de son pays par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelesnky a adressé vendredi au monde entier un message de défi pour son peuple et de tristesse pour les milliers de soldats tombés au combat.

L'homme de 45 ans s'est adressé au personnel militaire ukrainien et à un petit groupe de dignitaires par une matinée fraîche et couverte sur la place Sainte-Sophie de Kiev, près du dôme vert et or de la cathédrale, qui témoigne de la résilience de la ville."Je veux dire à tous ceux qui se battent pour l'Ukraine, je suis fier de vous. Nous sommes tous, chacun et chacune, fiers de vous !", a déclaré Zelensky.

Plus tard dans la journée de vendredi, le dirigeant ukrainien a évoqué au cours d'une conférence de presse "l'amélioration" des relations entre Kiev et l'Etat hébreu.

"Pendant une longue période j'ai cherché à obtenir une aide israélienne, non seulement le soutien du public mais aussi des officiels. C'était important. Historiquement, l'Ukraine a eu d'excellentes relations avec Israël. Nous avons eu plusieurs conversations et il était compliqué de faire évoluer leur position car Israël a une relation spéciale avec la Russie à cause de la Syrie [...] Je veux vraiment qu'Israël soutienne l'Ukraine car je ne peux pas imaginer qu'Israël soutienne la guerre", a-t-il affirmé.

Lors d'une visite à Kiev du ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, Volodymyr Zelensky lui a fait comprendre qu'Israël et l'Ukraine avaient un ennemi commun : l'Iran. A la question de savoir comment Israël aiderait l'Ukraine à limiter l'aide iranienne à la Russie, Zelensky a répondu : "J'ai toutes les réponses à la question, mais malheureusement, je ne pourrai pas les partager ici. Je ne peux pas mettre en danger l'amélioration des relations entre l'Ukraine et Israël".

Zelensky est toujours très populaire en Ukraine et communique avec la population au moyen de messages quotidiens enregistrés sur un smartphone. En outre, il a enregistré pour cet anniversaire un discours spécial de près de 15 minutes intitulé "L'année de l'invincibilité", dans lequel il a juré de vaincre l'ennemi.

"Il y a un an aujourd'hui, au même endroit, vers sept heures du matin, je me suis adressé à vous avec une brève déclaration, qui n'a duré que 67 secondes", a-t-il déclaré, rappelant le premier jour de ce qui est devenu le pire conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.