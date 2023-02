Vladimir Poutine sera tué par son propre cercle de proches, prédit Zelensky

"Il y aura certainement un moment où la fragilité du régime de Poutine se fera sentir en Russie"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pense que son homolgue russe Vladimir Poutine finira par être tué par son propre cercle d'alliés proches. Ces propos de Zelensky sont tirés du documentaire Year, produit par le journaliste Dmytro Komarov, qui est sorti vendredi pour coïncider avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président ukrainien a prédit qu'un moment de "fragilité" du leadership de Poutine finira par arriver, incitant ses alliés à agir contre lui.

"Il y aura certainement un moment où la fragilité du régime de Poutine se fera sentir en Russie", a estimé Zelensky. "Alors les carnivores mangeront le carnivore. C'est très important, et ils auront besoin d'une raison pour justifier cela. Ils se souviendront des mots de Komarov, de Zelensky. Ils s'en souviendront. Ils trouveront une raison de tuer le tueur. Ça va marcher ? Oui. Quand ? Je ne sais pas."

Genya SAVILOV / AFP Volodymyr Zelensky

Les informations sur les frustrations supposées du cercle intime de Poutine ont été fréquents ces derniers mois, alors que la guerre en Ukraine a marqué vendredi son premier anniversaire. En décembre, le Washington Post a rapporté que les plus proches alliés du président russe étaient de plus en plus frustrés par le chef du Kremlin, spéculant qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait et aucun plan solide pour avancer en Ukraine.

Les spéculations des experts du renseignement ont souvent mis en évidence la probabilité que Poutine soit évincé par son cercle proche. S'adressant au Daily Beast cet été, Daniel Hoffman, ancien fonctionnaire de la CIA, a déclaré que l'éviction de Poutine par ses alliés serait un "geste brusque et secret". "Les personnes qui vont le faire agiront de manière très secrète, afin que Poutine ne les trouve pas et ne les tue pas avant", a expliqué Hoffman. "Cela se passera d'un seul coup. Et il sera mort".