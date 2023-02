L'UE impose des sanctions à un ex-diplomate israélien pour ses prises de position pro-russes

Yaakov Kedmi est accusé de soutenir la politique du Kremlin et d'avoir affirmé que le gouvernement ukrainien était nazi

L'Union européenne a annoncé ce week-end une nouvelle série de sanctions à l'encontre d'individus et d'entités liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont un ancien diplomate israélien né à Moscou, Yaakov Kedmi, également éminent commentateur de l'actualité, pour avoir épousé des opinions prorusses, a rapporté dimanche matin le radiodiffuseur public Kan.

Yaakov Kedmi, qui était auparavant à la tête de Nativ, le groupe de liaison d'Israël avec les Juifs de l'ex-Union soviétique, fait régulièrement des apparitions à la télévision russe, où il justifie la politique du Kremlin et affirme que l'Ukraine est dirigée par des sympathisants nazis. Selon l'Union européenne, Kedmi a affirmé que le gouvernement ukrainien était nazi et que son soutien à la politique de la Russie "met en danger son intégrité territoriale."

L'homme de 74 ans a qualifié la décision de "stupide" et de "tentative bon marché" de le réduire au silence

L'homme de 74 ans a qualifié la décision de "stupide" et de "tentative bon marché" de le réduire au silence, dans une interview accordée à Kan. "C'est un nadir moral que l'Union [européenne] et toute leur bande atteignent, si ces crétins pensent que me sanctionner amènera Poutine à changer la politique de la Russie", a déclaré Kedmi, furieux, lors d'un appel téléphonique.

Interrogé sur ses affirmations selon lesquelles les dirigeants ukrainiens souscrivent à l'idéologie nazie, Kedmi a déclaré : "Je vois des soldats ukrainiens avec des tatouages nazis et des symboles nazis sur leur uniforme, ceux qui ont assassiné les Juifs sont maintenant des héros nationaux, il y a des unités militaires qui portent des noms nazis". "Le régime ukrainien est un régime nazi. Ce régime honore et glorifie les collaborateurs nazis qui ont assassiné le peuple juif. C'est un fait que personne ne peut nier", a-t-il déclaré.

"Les objectifs de la Russie sont justifiés, le régime ukrainien honore et glorifie les nazis et leurs collaborateurs. [Le président ukrainien Volodymyr] Zelensky vénère Bandera et Shukhevych", a-t-il ajouté, faisant référence aux dirigeants nationalistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera et Roman Shukhevych, accusés d'avoir collaboré avec les nazis et d'avoir commis des atrocités contre des Juifs, des Russes et des Polonais.