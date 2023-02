Janet Yellen annonce à Kiev le transfert de 1,2 milliard de dollars à l'Ukraine

"C'est la première tranche des près de 10 milliards de dollars de soutien budgétaire que les Etats-Unis vont fournir dans les mois à venir"

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, en visite à Kiev, a annoncé lundi le transfert de 1,2 milliard de dollars d'aide budgétaire à l'Ukraine pour l'aider à "répondre aux attaques russes" en soulageant ses finances.

Une semaine après la visite surprise du président américain Joe Biden, la ministre a rencontré à son tour le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a annoncé "le transfert d'un montant additionnel de plus de 1,2 milliard de dollars".

"C'est la première tranche des près de 10 milliards de dollars de soutien budgétaire que les Etats-Unis vont fournir dans les mois à venir", a-t-elle précisé durant un discours, estimant que "le maintien d'un gouvernement efficace (était) indispensable aux capacités de l'Ukraine à répondre aux attaques russes".

"Notre soutien économique permet au gouvernement ukrainien et aux services publics essentiels de rester opérationnels dans des circonstances extraordinaires", a-t-elle ajouté, expliquant que cet argent permettrait à l'Ukraine de payer ses enseignants, ses pompiers ou encore de venir en aide aux millions de déplacés du pays.

Sergei SUPINSKY / AFP Janet Yellen et l'ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, regardent des véhicules militaires russes détruits présentés dans une exposition en plein air lors de leur visite à Kiev, le 27 février 2013

Selon Janet Yellen, les Etats-Unis ont fourni en 2022 presque 50 milliards de dollars d'aide "sécuritaire, économique et humanitaire" à l'Ukraine, faisant de Washington "le plus gros donateur bilatéral" de Kiev. "Nous allons presser pour plus d'action de nos alliés et partenaires", a-t-elle affirmé.

Mme Yellen a également visité une école et le mur "à la mémoire des défenseurs de l'Ukraine tombés pendant la guerre Ukraine-Russie", en compagnie de l'ambassadrice américaine en Ukraine Bridget Brink. La secrétaire américaine au Trésor a par ailleurs salué vendredi "l'engagement fervent du président Zelensky à gérer ces fonds de la façon la plus responsable", estimant que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption devaient être "aussi importantes en temps de guerre que de paix".

L'Ukraine, dont l'effort de guerre dépend en majeure partie du soutien occidental, a été secouée ces dernières semaines par un important scandale de corruption présumée concernant des approvisionnements de l'armée. Plusieurs responsables politiques ont été limogés.