Le Hezbollah envoie des opérateurs de drones pour aider l'armée russe dans sa guerre

La Russie est engagée dans le recrutement de mercenaires dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, a déclaré une source haut placée à Beyrouth au journaliste israélien Majdi Halabi dans un article publié mardi sur le site d'information américain "Media Line".

Selon le responsable, dont l'identité n'a pas été révélée, les agents de Moscou offrent aux habitants pauvres des camps de réfugiés palestiniens des sommes de plusieurs centaines de dollars par mois en échange de leur enrôlement pour combattre dans l'armée russe en Ukraine.

Les personnes qui aident au recrutement sont du personnel de l'ambassade de l'Autorité palestinienne dans le pays et les recrues sont principalement des hommes affiliés à l'organisation Fatah, qui opère dans les camps de réfugiés palestiniens. Selon la source, la plupart des recrues sont issues du camp de réfugiés d'Ein al Hilwa, dans le sud du Liban, et sont des hommes nés après 1969. En effet, ils ne sont pas enregistrés dans le registre de la population libanaise et le contrôle de leurs déplacements est presque impossible pour le gouvernement de Beyrouth.

Handout / Russian Defence Ministry / AFP

La source a également affirmé que le recrutement des Palestiniens s'était fait avec le consentement et l'approbation de l'organisation terroriste Hezbollah, qui elle-même envoie des combattants au secours de l'armée russe en Ukraine. Selon des informations dans le pays, le Hezbollah, en coordination avec l'Iran, a envoyé des opérateurs de drones et d'autres équipements de pointe à l'aide de l'armée russe.

Les responsables du Fatah et les recruteurs russes profitent de la situation difficile dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, en proie à une crise économique et gouvernementale. Le taux de chômage élevé et le manque de services aux citoyens rendent l'offre russe d'un paiement de plusieurs centaines de dollars et d'une compensation pour les familles, particulièrement attrayante.