Entre 5 000 et 5 800 soldats russes tués chaque mois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine (rapport)

"C'est plus que pendant la guerre en Tchétchénie et en Afghanistan"

Entre 5 000 et 5 800 soldats russes ont été tués chaque mois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février de l'année dernière, ce qui porte le bilan des morts entre 60 à 70 000 soldats au total, selon des informations obtenues par le Center for Strategic and International Studies (un cercle de réflexion, d'influence et de conseil américain en matière de politique étrangère) aux États-Unis et rapportées sur le réseau américain CNBC.

"Le taux moyen de soldats russes tués par mois est au moins 25 fois supérieur au nombre de morts par mois pendant la guerre en Tchétchénie et 35 fois le nombre de morts pendant la guerre en Afghanistan", a déclaré le CSIS dans un rapport détaillé publié cette semaine, soulignant "la dure réalité de la guerre d'usure en cours en Ukraine".

Le ministère russe de la Défense a refusé de commenter le rapport. En septembre dernier. Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, a reconnu pour la première fois la mort de soldats russes pendant la guerre.

Selon lui, seuls 5 937 soldats ont été tués pendant la guerre. Le chiffre n'a pas été mis à jour par les autorités russes depuis lors. Ceci, car la loi en Russie interdit la publication de ces données, y compris le détail des noms des soldats morts. Selon la loi, ces listes sont considérées comme un "secret d'État". L'armée ukrainienne a affirmé que près de 117 000 soldats russes ont été tués jusqu'à présent dans la guerre.