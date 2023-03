La Russie a perdu au moins 130 chars dans une bataille "épique" à Vouhledar

Les troupes russes ont souffert d'un manque de commandants de chars expérimentés et de nombreux combattants étaient des soldats nouvellement enrôlés

La Russie a perdu au moins 130 chars et véhicules blindés de transport de troupes lors d'une bataille qui a duré trois semaines dans la ville de Vouhledar, dans la région de Donetsk, au sud de Bakhmout, selon des responsables ukrainiens. Selon eux, le combat "épique" sur une plaine près de Vouhledar a donné lieu à la plus grande bataille de chars de la guerre jusqu'à présent et à un revers cinglant pour les Russes, rapporte le New York Times.

Les deux camps ont envoyé des chars dans la mêlée, "les Russes avançant en colonnes et les Ukrainiens manœuvrant de manière défensive, tirant à distance ou depuis des cachettes lorsque les colonnes russes arrivaient dans leur ligne de mire", écrit le journal.

Non seulement la Russie n'a pas réussi à prendre Vouhledar, mais elle a également commis la même erreur qui lui a déjà coûté des centaines de chars : faire avancer des colonnes dans des embuscades.

Selon les images des drones de l'armée ukrainienne, les restes des chars russes, explosés sur des mines, frappés par l'artillerie ou détruits par des missiles antichars, jonchent désormais les champs agricoles tout autour de la ville minière.

AP Photo/Evgeniy Maloletka Un militaire ukrainien conduit un véhicule blindé de transport de troupes vers la ligne de front près de Bakhmout, en Ukraine, mercredi 1er mars 2023

Les troupes russes ont également souffert d'un manque de commandants de chars expérimentés à Vouhledar, et de nombreux combattants étaient des soldats nouvellement enrôlés qui n'avaient pas été formés aux tactiques ukrainiennes d'embuscade des colonnes, indique le New York Times. Le journal a souligné que le nombre de 130 ne pouvait pas être vérifié et a noté que Kiev elle-même n'avait pas révélé le nombre de chars qu'elle avait perdus dans la bataille.

La semaine dernière, la Russie avait perdu tellement d'engins dans des assauts blindés soutenus qu'elle avait changé de tactique et recourait uniquement à des attaques d'infanterie, selon les commandants ukrainiens.