Ukraine : la Russie aurait financé des chambres de torture à Kherson

Un réseau d'au moins 20 chambres de torture dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, récemment libérée, a été "planifié et directement financé par l'État russe", ont déclaré jeudi des enquêteurs sur les crimes de guerre, citant de nouvelles preuves. Le Kremlin n’a pour le moment pas répondu aux sollicitations de l’agence de presse Reuters qui demandait un commentaire russe.

L'équipe judiciaire mobile, financée par la Grande-Bretagne, l'Union européenne et les États-Unis, travaille avec les procureurs ukrainiens chargés des crimes de guerre dans toute l'Ukraine et à Kherson depuis que la ville a été reprise aux forces russes en novembre après plus de huit mois d'occupation.

GENYA SAVILOV / AFP Le sous-sol du siège de la police régionale, qui aurait été utilisé comme lieu de torture pendant l'occupation russe, à Kherson, en Ukraine

"De nouvelles preuves recueillies à Kherson, récemment libéré, révèlent que les chambres de torture ont été planifiées et directement financées par l'État russe", a déclaré l'équipe, mise sur pied par l'avocat britannique Wayne Jordash, dans un communiqué. Le financement d'un réseau de centres de torture s'inscrit dans le cadre d'un plan de l'État russe visant à "soumettre, rééduquer ou tuer les dirigeants civiques ukrainiens et les dissidents ordinaires", poursuivent-ils.

Reuters a fait état de l'ampleur des chambres de torture à Kherson en janvier, lorsque les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'environ 200 personnes auraient été torturées dans au moins dix lieux différents. Des rescapés avaient raconté à l’agence de presse avoir subi des tortures, notamment par décharges électriques et étouffement.

Les centres de torture étaient gérés par différentes agences de sécurité russes, notamment le Service fédéral de sécurité (FSB), le FSB local de Kherson et le Service pénitentiaire russe. Reuters affirme toutefois ne pas avoir été en mesure de vérifier ces accusations.