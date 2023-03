Le chef du groupe Wagner affirme que la ville de Bakhmout est pratiquement encerclée

Une victoire à Bakhmout offrirait à la Russie la première récompense significative de sa coûteuse offensive d'hiver

Sur le point de remporter leur première victoire significative depuis six mois après les combats les plus intenses du conflit, les troupes russes et les mercenaires du groupe Wagner verrouillaient vendredi les derniers points d'entrée de la ville ukrainienne assiégée de Bakhmout. Selon Evgeny Prigozhin, le commandant de Wagner, une seule sortie est encore ouverte aux forces ukrainiennes de la ville réduite à l’état de ruines.

Le chef d'une unité de drones ukrainiens à l'intérieur de Bakhmout a affirmé avoir reçu l'ordre de partir, alors que les journalistes de Reuters à l'ouest de la ville ont observé des Ukrainiens en train de construire de nouvelles tranchées de positions défensives.

Dimitar DILKOFF / AFP Des militaires ukrainiens se préparent à tirer un obus en direction des positions russes, près de la ville de Bakhmout

Après avoir mobilisé des dizaines de milliers de réservistes l'année dernière, une victoire à Bakhmout, qui comptait une population d'environ 70 000 habitants avant la guerre, offrirait à la Russie la première récompense significative de sa coûteuse offensive d'hiver. L'armée russe affirme que s'en emparer serait un objectif de bataille crucial pour capturer la région voisine du Donbass.

Au cours de la seconde moitié de l'année 2022, l'Ukraine a regagné de vastes portions de territoire, mais ses forces se sont repliées au cours des trois derniers mois. Elle affirme que malgré la faible importance stratégique de la ville, l'issue de la guerre pourrait dépendre des pertes importantes.

Evgeny Prigozhin, a exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky de donner l'ordre de se retirer de Bakhmout dans une vidéo tournée depuis un toit dans laquelle il se montre en tenue de combat.