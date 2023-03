"La Russie pourrait manquer d'argent dès l'année prochaine", selon un oligarque

"La Russie aura besoin d'investisseurs étrangers"

L'oligarque et milliardaire russe Oleg Deripaska, l'un des hommes les plus riches de Russie, a averti vendredi que Moscou pourrait manquer d'argent dès l'an prochain en raison de la guerre en Ukraine. "La Russie n'aura probablement pas d'argent l'année prochaine et nous aurons besoin d'investisseurs étrangers", a déclaré l'industriel lors d'une conférence économique en Sibérie. Le milliardaire s'était fait connaître pour avoir appelé à la fin à la guerre en Ukraine dès les premiers jours.

L'ensemble des pays occidentaux ont annoncé plus de 11 300 sanctions depuis l'invasion en février de l'année dernière, et les importations de l'UE en provenance de Russie ont diminué de 51 % entre février et décembre de l'année dernière.

L'Europe était l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie avant l'invasion de l'Ukraine, avec 38 % des exportations russes vers l'UE en 2020. De plus, les revenus du gouvernement russe ont chuté de 35 % en janvier par rapport au même mois de l'année dernière, tandis que les dépenses ont bondi de 59 %, ce qui a entraîné un déficit budgétaire d'environ 1 761 milliards de roubles (23,3 milliards de dollars).