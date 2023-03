Occupée depuis un an, la centrale nucléaire de Zaporijjia est devenue une "base militaire russe"

Le nombre d'employés de la centrale a par ailleurs chuté de 11.000 avant l'invasion, à 6.500

Après un an d'occupation, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia ne produit plus d'électricité et ne sert que de base militaire aux troupes russes, selon le maire exilé de la ville d'Energodar, qui abrite ce gigantesque complexe. L'armée russe a occupé dès le 4 mars 2022, neuf jours après le début de son invasion, cette centrale nucléaire du sud de l'Ukraine.

"Pendant cette année d'occupation, ils ont transformé la plus grande centrale nucléaire d'Europe en base militaire", indique le maire Dmytro Orlov, 37 ans, selon qui les Russes savent "que l'armée ukrainienne ne tirera pas" sur le site pour éviter un incident.

Les Russes utilisent la centrale comme "bouclier nucléaire pour placer du matériel militaire, des munitions et du personnel", souligne-t-il. Selon ses informations, au moins 1.000 militaires russes se trouvent actuellement sur le site de la centrale et à Energodar, dont la population est selon lui passée de 53.000 à "environ 15.000" en un an. "La plupart des troupes d'occupation sont basées à la centrale, car elles s'y sentent en sécurité", soutient le maire, qui vit depuis avril 2022 à Zaporijjia, la capitale régionale située à 120 kilomètres d'Energodar, mais qui dit maintenir des contacts réguliers avec les habitants restés sur place.

Service d'urgence de l'État ukrainien/AFP/Getty Images Bâtiments endommagés suite à une grève à Zaporijjia

Le nombre d'employés de la centrale a par ailleurs chuté de 11.000, avant l'invasion, à 6.500 actuellement, a indiqué l'opérateur nucléaire ukrainien, Energoatom.

Des milliers de professionnels sont partis vers les territoires contrôlés par Kiev et, parmi ceux qui sont restés, environ 2.600 ont accepté de "collaborer avec l'agresseur" russe, selon Energoatom. La centrale, qui produisait auparavant 20% de l'électricité ukrainienne, a continué à fonctionner les premiers mois de l'invasion, malgré des périodes de bombardements, avant d'être mise à l'arrêt en septembre.