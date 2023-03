Ukraine : les troupes russes continuent de progresser à Bakhmout

"La défense ukrainienne de la ville de Bakhmut est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville"

La pression sur l'armée ukrainienne s'intensifie à Bakhmout, les troupes russes continuant de progresser dans la périphérie nord cette ville-symbole. "La défense ukrainienne de la ville de Bakhmut est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville", a tweeté samedi le ministère de la Défense britannique. Il a fait état d'une "progression" du "groupe Wagner et de l'armée régulière russe dans la banlieue nord de la ville désormais vulnérable à des attaques venant de trois côtés". Anatolii Stepanov / AFP La ville de Bakhmout en pleine invasion russe En conséquence, Kiev "renforce la zone avec des unités d'élite et, lors des 36 dernières heures, deux ponts clé à Bakhmout ont été détruits, notamment un pont vital reliant la cité à la dernière principale route de ravitaillement", a poursuivi le ministère britannique. Des villages situés au nord et à l'ouest de Bakhmout ont été attaqués samedi, a déclaré samedi sur CNN Serhii Cherevatyi, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, faisant état d'un total de 131 assauts sur ce front. Dimitar DILKOFF / AFP Des militaires ukrainiens chargent un obus pour tirer sur les positions russes, près de la ville de Bakhmout "La situation à Bakhmout est difficile, mais sous contrôle", a indiqué samedi un porte-parole de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, à la chaîne de télévision My-Ukraina. Selon lui, la ville, désormais en grande partie détruite et en grande partie vidée de ses habitants, est actuellement "l'épicentre" du conflit. AP Photo/Evgeniy Maloletka Un militaire ukrainien conduit un véhicule blindé de transport de troupes vers la ligne de front près de Bakhmout, en Ukraine Vendredi, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine a affirmé avoir "pratiquement encerclé" Bakhmout et a appelé le président Volodymyr Zelensky à sonner le retrait de ses troupes. La bataille pour Bakhmout, ville industrielle dont l'importance stratégique est contestée, dure depuis l'été. La cité est devenue un symbole, car elle est au coeur des combats entre Russes et Ukrainiens depuis des mois.