"Nous avons sauvé des milliers de Juifs ukrainiens et russes" (président mondial du Keren Hayessod à i24NEWS)

Un bébé israélien né à Kiev et une survivante de l'Holocauste font partie des rescapés de la guerre

Un an après le début de la guerre en Ukraine, i24NEWS a interviewé Sam Grundwerg, président mondial du Keren Hayessod, l’organisation qui collecte des fonds en faveur de la société israélienne et des Juifs du monde, au sujet de l’opération historique menée ces 12 derniers mois pour accueillir des milliers de Juifs ukrainiens et russes en Israël.

Dès les premiers jours de l’invasion russe, une forte mobilisation mondiale en faveur des Juifs d'Ukraine s’est mise en place et le Keren Hayessod a réussi à collecter plus de 22 millions de dollars afin de rapatrier les Juifs d'Ukraine qui le souhaitaient en Israël. Des initiatives de grande envergure ont ainsi permis de financer l'Alya de quelque 15 000 Juifs d'Ukraine et de 47 000 Juifs de Russie en l'espace de quelques mois seulement.

"Tous ceux qui ont immigré ont reçu la citoyenneté israélienne, en vertu du fait qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils bénéficiaient du droit de la loi du retour. Nous estimons toutefois qu'un certain nombre d’immigrants d'Ukraine sont ensuite rentrés en Ukraine pour retrouver leurs familles, mais cela ne signifie pas qu'ils ne retourneront pas en Israël plus tard et nous ferons tout notre possible pour permettre leur réintégration dans les meilleures conditions", a déclaré Sam Grundwerg à i24NEWS.

Des dizaines d'opérations de sauvetage distinctes pour chaque ville ont ainsi été réalisées. Certaines d’entre elles se sont avérées complexes en raison de l’âge des personnes et des zones dans lesquelles elles se trouvaient, directement impactées par la guerre.

"Des personnes âgées et des survivants de l'Holocauste faisaient partie des gens que nous avons sauvés. Nous avons donc dû nous soucier d'un moyen de transport sûr pour traverser la frontière vers les grandes villes, dont la plupart étaient assiégées comme Tsarnigov et Soumy. Il y a eu des opérations de sauvetage particulièrement difficiles et dangereuses, comme celle de Marioupol. Les convois de sauvetage ont été sécurisés par la police et les services secrets ukrainiens et, selon un arrangement unique avec le gouvernement ukrainien, ils ont traversé les frontières directement vers les camps de réfugiés", raconte Sam Grundwerg.

Il ajoute que parmi les principales difficultés rencontrées durant les opérations de sauvetage figure la capacité à obtenir des informations fiables sur la situation des combats et la coopération de toutes les parties concernées.

Des opérations émouvantes

Grâce à la collaboration avec l’Agence juive, le Keren Hayessod a notamment eu la possibilité de sauver deux enfants âgés de 8 et 10 ans, citoyens israéliens, venus rendre visite à leur grand-mère à Marioupol et qui se sont retrouvés coincés dans le pays lorsque la guerre a éclaté.

"À la demande du ministère des Affaires étrangères, le Keren Hayessod et nos partenaires de l'Agence juive ont fait voyager leur mère par avion jusqu’à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne afin qu'elle puisse légalement récupérer ses enfants. J'étais heureux d'être présent lors de ces retrouvailles familiales très touchantes", relate Sam Grundwerg.

En outre, un bébé israélien né à Kiev en pleine guerre et Mme Tatyana Iskovna, une survivante de l'Holocauste de Makharkov âgée de 99 ans, qui a combattu les nazis en tant que partisane ont été sauvés des griffes de Poutine. Le sauvetage a été effectué par des bus convertis en ambulances avec lits. Tatiana est arrivée à bon port après un voyage difficile de 18 heures jusqu'à la frontière.

"J’ai été particulièrement ému quand l'un des membres de l’équipe a essayé de plaisanter avec elle et lui a dit : ‘Grand-mère, même si tu vis encore cent ans, je te promets que ce sera la dernière fois que tu t'enfuis. Elle a répondu: je ne m'enfuis pas, je rentre chez moi..." confie Sam Grundwerg.

Les immigrés ont reçu un logement et une aide pendant plusieurs mois, en plus d'études en atelier et d'une formation professionnelle. Chaque immigré bénéficie aussi du soutien et de l'assistance professionnelle du ministère de l'Alya et de l'Intégration et de l'Agence juive.

Tomer Neuberg/Flash90 Juifs ukrainiens à leur arrivée en Israël

i24NEWS a recueilli le témoignage de Diana Buchman, mère de deux enfants qui a immigré en Israël d'Ukraine dans le cadre de cette opération.

"La vie en Israël est agréable et bien sûr meilleure que celle d’un pays en guerre. Mais il y a aussi des difficultés pour apprendre la langue, trouver un travail et mener une vie de famille - c'est une nouvelle vie pour moi, mais je me sens déjà Israélienne. Tout est génial pour mes enfants ici, ils vont à l'école, font des excursions et ont beaucoup d'amis", raconte Diana.

Elle assure toutefois qu’avant la guerre, elle adorait sa vie en Ukraine et l’Alya n’était pas du tout en tête de ses priorités. "Pour être honnête, je savais que la vie en Israël était sympathique mais pas évidente, donc je n'y avais pas pensé. J'avais tout à Odessa, je vivais près de mes parents, j'avais une vie juive bien remplie au sein de la communauté et les enfants fréquentaient une école juive," dit-elle.

"Mes parents sont toujours à Odessa. Mon père est représentant officiel de l'armée ukrainienne et ma mère est professeur à l'université, elle donne des cours sur Zoom. Il y a environ un mois, ils sont venus en Israël pour une semaine et c'était super de les revoir", poursuit-elle.

Ces derniers jours, Diana est d'ailleurs partie en mission en Australie pour le Keren Hayessod.

"Le Keren Hayessod continuera d’agir et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider chaque personne éligible à la loi du retour qui veut s’installer en Israël. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le Keren Hayessod a été fondé il y a plus d'un siècle", a conclu Sam Grundwerg.

L'Ukraine abrite une communauté juive d'environ 43.000 personnes mais plus 200.000 Ukrainiens sont éligibles à l'Alya en vertu de la loi du retour, qui étend le droit à la citoyenneté à toute personne ayant au moins un grand-parent juif.

