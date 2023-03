L'Ukraine identifie son soldat tué et filmé sur une vidéo devenue virale

Le président ukrainien Zelensky accuse la Russie de "tuer brutalement" un prisonnier de guerre

L'Ukraine a révélé mardi l'identité d'un soldat détenu par les Russes et qui a été abattu dans une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux. Les autorités et les internautes, choqués, ont accusé les forces russes d'être à l'origine de cette vidéo qui montre un homme en uniforme militaire ukrainien debout dans une tranchée, en train de fumer. On entend une voix en fond dire "filmez-le". Puis le prisonnier de guerre présumé dit "gloire à l'Ukraine", des coups de feu sont tirés et il tombe.

Bien qu'il n'y ait aucune information sur l'origine de la vidéo, apparue lundi, ni sur la date et le lieu où elle a été filmée, les journalistes ukrainiens ont rapidement trouvé une sœur présumée de l'homme décédé, sans révéler son identité. L'armée a ensuite révélé l'information. Le soldat avait disparu le 3 février près de la ville de Bakhmout, où de violents combats sont en cours.

"Selon les données préliminaires, le défunt est un soldat de la 30e brigade mécanisée du nom de Tymofiy Mykolayovych Shadura", a déclaré l'armée ukrainienne sur Telegram mardi. "La confirmation définitive de son identité ne pourra être établie qu'après le retour du corps", a ajouté l'armée ukrainienne, affirmant que la dépouille se trouvait sur le territoire contrôlé par l'armée russe.

Moscou n'a pas encore commenté la vidéo, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours quotidien à la nation lundi qu'elle montrait "des occupants tuant brutalement" un "combattant qui leur dit courageusement "gloire à l'Ukraine"". Il a promis de "trouver les meurtriers" et a remercié tous ceux qui se battent pour l'Ukraine.

Le commissaire aux droits de l'homme de l'Ukraine, Dmytro Lubinets, a déclaré qu'il avait envoyé les images à ses partenaires internationaux et à ses collègues médiateurs du monde entier en tant que "preuve d'un autre crime de guerre russe". Il a fait remarquer que l'exécution d'un soldat capturé constitue une violation de la convention de Genève. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a également demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur cette vidéo.