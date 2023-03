En prenant Bakhmout, la Russie aurait la voie libre pour avancer en Ukraine, selon Volodymyr Zelensky

Les Ukrainiens sont déterminés à résister pour user les Russes, en attendant les armes occidentales qui leur permettront de lancer une contre-offensive

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que si la ville de Bakhmout, théâtre de violents combats depuis des mois, tombait, cela laisserait "la voie libre" à l'armée russe pour avancer dans l'Est de l'Ukraine. Les Russes "pourraient aller plus loin, la voie serait libre vers d'autres villes d'Ukraine", a-t-il déclaré lors d’une interview avec la chaîne d’informations américaine CNN. Cependant, même si la ville est en partie détruite, le président ukrainien a souligné que les forces ukrainiennes sont résolues à rester.

AP Photo/Libkos Des militaires ukrainiens tirent des obus en direction des positions russes, près de la ville de Bakhmout

"J'ai eu une réunion avec le chef d'état-major hier et les commandants militaires en chef (...) et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmout", a-t-il précisé dans cet entretien exclusif à la chaîne américaine. "Bien sûr, nous devons penser à la vie de nos militaires. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pendant que nous recevons des armes, des fournitures et que notre armée se prépare à la contre-offensive", a-t-il ajouté.

Aris Messinis / AFP Des militaires ukrainiens préparent des munitions pour tirer avec un Howitzer de 105 mm vers des positions russes, près de la ville de Bakhmout

La Russie a promis qu'elle combattrait jusqu'à la prise de Bakhmout, jugeant la ville cruciale pour son offensive en Ukraine. Bakhmout "est un noeud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass", a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. "Sa prise permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur", a-t-il ajouté.

AP Photo/Libkos Un soldat ukrainien à Bakhmout. Sur le mur, on peut lire "Bakhmout aime l'Ukraine"

De leur côté, les Ukrainiens sont déterminés à résister pour user encore davantage les forces offensives russes en prévision d'une contre-offensive qu'ils lanceront avec les armements lourds et les blindés modernes promis par les Occidentaux.