Un rabbin d'origine israélienne de Kherson, en Ukraine, retourne dans la ville libérée

Yossef Itzhak Wolff faisait partie de ceux qui ont décidé de rester dans la ville occupée lorsque l'armée russe s'en est emparée

Le rabbin israélien Yossef Itzhak Wolff a publié mardi une vidéo de son retour à Kherson, ville du sud de l'Ukraine, quelques mois après sa libération de l'occupation russe. Dans cette vidéo, le rabbin se tient devant la synagogue de Kherson, vêtu d'un casque et d'un gilet pare-balles, et fait état du calme qui règne dans cette ville encore lourdement bombardée par les forces russes.

"Je suis arrivé. Nous voici à côté de la synagogue. Je suis tellement content ! Dieu merci, nous sommes sains et saufs et c'est aussi une journée si calme", s’est-il exclamé en riant.

Le retour du rabbin est d'autant plus important qu'en décembre, il avait déclaré au New York Times avoir été accusé de trahison par les autorités ukrainiennes et avoir été contraint de fuir en Allemagne. Yossef Itzhak Wolff, qui a vécu en Ukraine pendant près de 30 ans, faisait partie de ceux qui ont décidé de rester dans la ville occupée lorsque l'armée russe s'en est emparée en mars dernier.

https://twitter.com/i/web/status/1601959869732749314 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alors que les chars russes traversaient Kherson, M. Wolff a continué à fournir de la nourriture et des médicaments aux membres de la communauté juive locale et a même organisé une fête de Pourim. Le mouvement Chabad, auquel appartient le rabbin, a qualifié M. Wolff de "véritable héros du peuple juif et des personnes de bonne conscience du monde entier".

Toutefois, après la reprise de la ville par l'armée ukrainienne en novembre dernier, il aurait été accusé de collaborer avec les occupants pour avoir laissé des soldats russes d'origine juive prier dans la synagogue. On ne sait pas encore si les charges retenues contre lui ont été abandonnées, ce qui lui aurait permis de retourner à Kherson.