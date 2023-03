Conflit russo-ukrainien : "Nous sommes prêts à servir de médiateur" (ministre saoudien)

Il a affirmé le soutien du Royaume à tous les efforts visant à trouver une solution politique au conflit en cours.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud a déclaré jeudi que le Royaume était prêt à servir de médiateur entre les parties à la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine.

S'exprimant lors d'une visite officielle à Moscou, le prince a affirmé le soutien du Royaume à tous les efforts visant à trouver une solution politique au conflit, a rapporté le média Al-Ekhbariya.

Lors d'une réunion avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le ministre saoudien a passé en revue l'amitié historique et la coopération stratégique entre l'Arabie saoudite et la Russie, ainsi que les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines.

AP Photo/Hajarah Nalwadda Sergei Lavrov

Les deux hommes ont également discuté de la consolidation des travaux bilatéraux et multilatéraux concernant les questions d'intérêt commun. Une session officielle d'entretiens a eu lieu au cours de laquelle la profondeur des relations entre le Royaume et la Russie a été soulignée, ainsi que l'importance de poursuivre la consultation, la coordination et la coopération entre les deux pays.

M. Lavrov a exprimé son appréciation des efforts du Royaume en faveur de la paix régionale et internationale, notamment en ce qui concerne la crise entre la Russie et l'Ukraine et le conflit au Yémen.