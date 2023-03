La bataille a coûté la vie à des milliers de soldats des deux camps, devenant ainsi la plus sanglante de la guerre jusqu'à présent

Des combats acharnés sont en cours dans le centre de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré lundi Ukrainiens et Russes. Alors que la Russie tente de s'emparer de la ville depuis août dernier, l'Ukraine en a fait un symbole de la résistance du pays. La bataille a coûté la vie à des milliers de soldats des deux camps, devenant ainsi la plus sanglante de la guerre jusqu'à présent. Moscou a progressé ces dernières semaines, le groupe de mercenaires Wagner menant l'offensive.

Aris Messinis / AFP Des militaires ukrainiens se préparent à tirer des obus sur les positions russes sur la ligne de front près de la ville de Bakhmout

"Les unités d'assaut de Wagner avancent depuis plusieurs directions, essayant de percer les positions défensives de nos troupes et de se diriger vers le centre de la ville. Dans des combats acharnés, nos défenseurs infligent des pertes significatives à l'ennemi", a déclaré l'armée ukrainienne lors d'un briefing matinal.

Aris Messinis / AFP Des militaires ukrainiens tirent des obus en direction des positions russes, près de la ville de Bakhmout

Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, a également reconnu que ses forces se heurtaient à une résistance déterminée alors qu'elles cherchaient à s'emparer du centre de la ville. "La situation à Bakhmout est difficile. L'ennemi se bat pour chaque mètre", a-t-il déclaré dans un message publié sur les médias sociaux. "Plus nous nous rapprochons du centre-ville, plus les combats sont difficiles et plus il y a d'artillerie [...]. Les Ukrainiens lancent des réserves inépuisables (dans la bataille)", a-t-il ajouté.

AP Photo/Libkos Des militaires ukrainiens tirent des obus en direction des positions russes, près de la ville de Bakhmout

Evguéni Prigojine, avait précédemment accusé le ministère russe de la défense de compromettre les efforts de ses troupes en coupant ses approvisionnements en munitions. La semaine dernière, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que Bakhmout pourrait tomber aux mains de la Russie dans les jours à venir. Toutefois, les dirigeants ukrainiens ont décidé de continuer à défendre la ville.