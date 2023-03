La CPI va ouvrir des procédures pour crimes de guerre contre des Russes

La Cour veut traiter l'enlèvement présumé d'enfants ukrainiens par la Russie ainsi que le tir délibéré de missiles sur des infrastructures civiles

La Cour pénale internationale va ouvrir deux dossiers à l'encontre de responsables russes pour l'invasion de l'Ukraine, a rapporté lundi le New York Times. Le journal a indiqué que la première affaire concerne l'enlèvement présumé par la Russie d'enfants ukrainiens, qui ont ensuite été envoyés à l'adoption ou dans des camps de rééducation.

La seconde affaire concerne le fait que les forces russes ont délibérément ciblé avec leurs missiles des infrastructures civiles telles que des centrales électriques et des usines de production d'eau. La Cour va également lancer des mandats d'arrêt contre plusieurs personnes, a rapporté le New York Times, qui cite des fonctionnaires, anciens et actuels, de la Cour. Le journal n'a toutefois pas donné de détails sur les personnes qui seraient inculpées. La CPI, dont le siège est à La Haye, a ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ukraine quelques jours seulement après l'invasion russe du 24 février 2022.

Le procureur de la cour, Karim Khan a déclaré au début du mois, après une visite en Ukraine, que les enlèvements présumés d'enfants "font l'objet d'une enquête prioritaire de la part de mon bureau". "Les enfants ne peuvent pas être traités comme un butin de guerre", a-t-il déclaré dans un communiqué la semaine dernière. En publiant une photo de lui à côté de lits vides, M. Khan a déclaré qu'il avait visité une maison d'accueil pour enfants dans le sud de l'Ukraine qui était "vide, résultat de la déportation présumée d'enfants d'Ukraine vers la Fédération de Russie" ou d'autres zones occupées.

SERGEI SUPINSKY / AFP Une personne assiste aux funérailles d'une famille de trois personnes à Bucha, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine, le 22 avril 2022.

Le procureur de la CPI a ajouté dans sa déclaration qu'il avait "le sentiment que l'élan vers la justice s'accélère". M. Khan a déjà décrit l'Ukraine comme une "scène de crime" et s'est également rendu dans la ville de Boutcha, près de Kiev, où des habitants ont été massacrés par les forces russes.

Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI, mais Kiev a accepté la compétence de la Cour et travaille avec le bureau de Karim Khan. La Russie nie les allégations de crimes de guerre commis par ses troupes. Les experts ont déclaré qu'il était peu probable qu'elle livre un jour des suspects.