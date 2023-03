Les troupes ukrainiennes terminent leur entraînement avec les chars Leopard 2

"Lorsque les Ukrainiens seront en mesure d'utiliser de meilleurs chars comme le Leopard, ils pourront percer et envisager de contre-attaquer"

Les troupes ukrainiennes ont achevé lundi en Allemagne et en Espagne leur entraînement à l'utilisation des chars Leopard 2. Les militaires qui se sont entraînés en Allemagne ont effectué des exercices à balles réelles au camp de Bergen. Selon le général de brigade Bjoern Schulz, commandant de l'école des troupes blindées des forces armées allemandes, l'entraînement était axé sur les manœuvres d'attaque et de retraite.

L'objectif était d'apprendre aux forces ukrainiennes à combattre "en toute indépendance" avec le char allemand "le plus moderne". Les instructeurs allemands ont noté un résultat "très positif", les équipages ukrainiens qui se sont entraîné par pelotons de quatre chars ayant détruit entre 82 et 85 % des cibles sur lesquelles ils avaient tiré.

PATRIK STOLLARZ / AFP Un char de combat Leopard de l'armée allemande

Selon M. Schulz, les troupes "se sont révélées non seulement incroyablement motivées, mais aussi très capables d'apprendre à la fois la technologie et les principes de fonctionnement" des Leopard 2. Le vice-amiral Hervé Blejean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne, a déclaré à son tour que les forces ukrainiennes étaient confrontées à la phase la plus dangereuse depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an. Il a décrit la ligne de front comme un "tsunami" de plus de 300 000 combattants russes.

"Lorsqu'elles seront en mesure d'utiliser de meilleurs chars comme le Leopard, elles pourront percer et envisager de contre-attaquer", a-t-il affirmé. Il a ajouté qu'il était convaincu que les chars allemands constitueraient un élément clé de l'offensive de printemps de l'Ukraine. L'Allemagne s'est engagée à fournir 18 Leopard 2A6 à Kiev. Trois autres chars du même modèle arriveront en Ukraine en provenance du Portugal.

WOJTEK RADWANSKI / AFP Un char Léopard demandé par l'Ukraine aux occidentaux pour lutter contre l'envahisseur russe

L'Espagne a également déclaré que 55 soldats ukrainiens, arrivés pour la formation à la mi-février, ont achevé leur stage de formation de quatre semaines sur le fonctionnement des chars Leopard 2. Ils se sont entraînés 12 heures par jour, six jours par semaine, dans une base militaire espagnole située dans la ville de Saragosse, au nord-est du pays, ont rapporté les médias espagnols.

Le groupe a reçu une formation technique et tactique. Les stagiaires devraient se rendre en Pologne mercredi avant de retourner sur la ligne de front. Au début du mois de février, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis à l'Ukraine que l'Espagne enverrait immédiatement six chars Leopard 2A4 et quatre autres plus tard.