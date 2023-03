Ukraine : la défense de Bakhmout est "clé" pour "la stabilité du front", selon Kiev

"L'opération défensive dans cette direction est d'une importance stratégique primordiale pour dissuader l'ennemi"

La défense de Bakhmout est "clé" pour maintenir "la stabilité du front" dans l'Est de l'Ukraine, a affirmé mardi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au moment où de féroces combats se poursuivent pour cette ville-symbole.

"L'opération défensive dans cette direction est d'une importance stratégique primordiale pour dissuader l'ennemi", a indiqué Valery Zaloujny sur Telegram, cité par son service de presse.

"C'est la clé de la stabilité de la défense de tout le front", a-t-il insisté, faisant écho à de récents propos similaires du président Volodymyr Zelensky qui a estimé que la perte de Bakhmout pourrait permettre aux Russes d'attaquer et de s'emparer d'autres grandes villes proches. Mardi, à l'issue d'une réunion entre M. Zelensky et les principaux responsables de son armée, la présidence ukrainienne a assuré dans un communiqué que "tous les membres de l'état-major" avaient exprimé "une position commune concernant la poursuite de la tenue et de la défense de la ville de Bakhmout".

AP Photo/Libkos

La décision de tenir la ville coûte que coûte intervient alors que, sur le terrain, la situation y est de plus en plus compliquée pour les forces ukrainiennes. Lundi, le commandant de troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a indiqué que des "violents combats" avec les forces russes étaient en cours dans le centre de Bakhmout, une ville aujourd'hui entièrement ravagée.

Le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline, cité par les agences de presse russes, a confirmé mardi que des "combats féroces" se déroulent "littéralement pour chaque mètre de Bakhmout". Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans la bataille, a lui indiqué que l'Ukraine "préparait" une contre-offensive "autour" de la ville, sans donner plus de détails.

Il a estimé à "environ 70.000" le nombre de soldats ukrainiens mobilisés dans la zone, des informations invérifiables de source indépendante.