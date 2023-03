Poutine en visite en Crimée le jour de l'anniversaire de l'annexion

"Vladimir Vladimirovitch est venu en personne. Lui-même. Au volant"

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé samedi en Crimée, le jour du neuvième anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie en 2014, a annoncé la télévision publique russe. En déplacement surprise à Sébastopol, port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire en Crimée, Vladimir Poutine a notamment visité une école des arts en compagnie du gouverneur local, Mikhaïl Razvojaïev, selon les images diffusées par Rossia-1. "Notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine sait surprendre. Dans le bon sens de ce mot", a écrit sur Telegram M. Razvojaïev.

Russia Ministery of Defense / AFP Baie de Sébastopol

Selon lui, une école des arts pour enfants devait être inaugurée samedi avec une participation du dirigeant russe par visioconférence. "Mais Vladimir Vladimirovitch est venu en personne. Lui-même. Au volant. Parce que lors d'une journée historique comme aujourd'hui, il est toujours avec Sébastopol et ses habitants", a affirmé Mikhaïl Razvojaïev.

https://twitter.com/i/web/status/1637095577321107457 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

A un peu plus d'un an du début de la guerre, les batailles se jouent aussi du côté de l'image, et des bilans. Les forces ukrainiennes affirment avoir notamment détruit, depuis le début de l'offensive russe sur leur sol, 304 avions et 289 hélicoptères, 3458 tanks, 6762 blindés de combats, 2483 systèmes d'artillerie et 18 navires.

De son côté, le ministère russe de la Défense revendique, au 380e jour de son « opération militaire spéciale » en Ukraine, la destruction de « 400 avions, 218 hélicoptères, 3 384 véhicules aériens sans pilote, 411 systèmes de missiles antiaériens, 8 264 chars et autres véhicules blindés de combat, 1 055 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 4 321 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 8 857 unités de véhicules militaires spéciaux ».