L'UE finalise un plan à 2 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine

L'accord prévoit la fourniture d'un million d'obus pour le 31 mai

L'Union européenne finalise cette semaine un plan de 2 milliards d'euros pour financer des achats communs de munitions d'artillerie dont l'Ukraine a besoin pour contrer l'offensive des troupes russes. Le projet doit permettre de fournir aux forces ukrainiennes au moins un million d'obus de 155 mm et de reconstituer les stocks stratégiques des pays de l'UE, dont certains sont proches de l'épuisement. L'UE répond à un appel urgent lancé le 9 mars par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, car ses troupes limitent leur puissance de feu faute de munitions.

AFP Union européenne

"Nous sommes entrés dans la phase dangereuse de la guerre. Les Russes ont plus de 300 000 combattants massés pour une offensive et nous devons aider les forces ukrainiennes à résister", a expliqué un haut fonctionnaire européen. "Le temps presse: nous devons livrer plus de munitions d'artillerie et nous devons le faire plus rapidement", a quant à lui insisté Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

Il demande aux États membres de consacrer aux achats de munitions pour l'Ukraine les 2 milliards d'euros alloués en décembre pour renflouer la Facilité européenne pour la paix, le fond intergouvernemental utilisé depuis le début de la guerre pour les fournitures d'armes à l'Ukraine. Un milliard d'euros sera utilisé pour rembourser aux États membres les munitions prélevées sur leurs stocks, au prix de 1 000 à 1 300 euros l'obus, a-t-on précisé. Un obus vaut à ce jour 4 000 euros et les prix montent. L'accord prévoit les fournitures pour le 31 mai.

AP Photo/Libkos Des soldats ukrainiens tirent des obus en direction des positions russes près de Bakhmout, en Ukraine

Un second milliard sera utilisé pour des achats communs de munitions de 155 mm destinées à l'Ukraine. Les contrats sont prévus en septembre avec l'objectif de réduire à 6-8 mois les délais pour fournir et livrer. Le troisième volet du plan de Josep Borrell vise à augmenter les capacités de production de la douzaine d'entreprises d'armement de l'UE pour "reconstituer les stocks des pays de l'UE et continuer à approvisionner les forces ukrainiennes".