Le Premier ministre japonais Fumio Kishida va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev

Fumio Kishida exprimera son "respect pour le courage du peuple ukrainien" et offrira "la solidarité et le soutien indéfectible du Japon et du G7 à l'Ukraine"

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise à Kiev mardi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères japonais dans un communiqué. Cette visite est un signe de "solidarité et de soutien indéfectible", précise le communiqué. Fumio Kishida sera le dernier dirigeant du G7 à se rendre en Ukraine depuis le début de la guerre, avant d'accueillir le sommet du groupe en mai. Le dirigeant japonais avait subi la pression de l'opinion publique pour se rendre dans ce pays déchiré par la guerre. Alors qu'il devait rentrer au Japon après sa visite en Inde lundi, Fumio Kishida s'est envolé pour la Pologne, où il serait monté à bord d'un train pour atteindre en Ukraine. Le Premier ministre devrait repasser par la Pologne mercredi avant son arrivée à Tokyo prévue jeudi. https://twitter.com/i/web/status/1638011831942774784 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que le Premier ministre Kishida profiterait de sa visite pour exprimer son "respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien" et offrir "la solidarité et le soutien indéfectible du Japon et du G7, présidé par le Japon, à l'Ukraine". Ce voyage sera le premier d'un Premier ministre japonais à se rendre dans une zone de guerre en cours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La visite de Fumio Kishida en Ukraine intervient au moment où le président chinois Xi Jinping est à Moscou pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, la question d'une solution à la guerre en Ukraine étant au cœur des discussions entre les deux dirigeants.