L'Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive contre les forces russes

Le président Volodymyr Zelensky a averti que sans un approvisionnement plus rapide en armes, la guerre pourrait durer des années

Les troupes ukrainiennes, sur la défensive depuis des mois, vont bientôt contre-attaquer alors que l'offensive russe semble s'essouffler, a déclaré Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a toutefois averti que sans un approvisionnement plus rapide en armes, la guerre pourrait durer des années.

Volodymyr Zelensky a encore une martelé que l'Europe devait augmenter et accélérer ses livraisons d'armes, réclamant à nouveau des missiles longue portée, des munitions et des avions modernes, et qu'elle devait imposer des sanctions supplémentaires à la Russie. Jeudi, l’ambassade d’Ukraine en Israël avait lancé un appel similaire à l’État hébreu.

AP Photo/Leo Correa, File Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

"Si l'Europe attend, le mal aura peut-être le temps de se réorganiser et de se préparer à des années de guerre", a dit M. Zelensky, visiblement frustré, dans un discours vidéo adressé aux dirigeants de l'Union européenne, prononcé depuis un train. Selon lui, les mercenaires russes de Wagner, qui ont été en première ligne de l'assaut russe sur l'est et le sud de l'Ukraine, "perdent des forces considérables et sont à bout de souffle. Très bientôt, nous profiterons de cette occasion, comme nous l'avons fait par le passé près de Kiev, Kharkiv, Balakliya et Kupiansk".

AP Photo/Alexander Zemlianichenko Le chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine

Moscou n'a pas pour l'instant pas réagi aux allégations selon lesquelles ses forces à Bakhmout étaient en perte de vitesse. Evgueni Prigojine, le chef de Wagner, a toutefois émis une mise en garde ces derniers jours, sur une contre-attaque ukrainienne. Il a en effet publié une lettre lundi, au ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, dans laquelle il affirmait que l'Ukraine avait l'intention de couper les forces de Wagner des troupes régulières russes.