Ukraine : le chef de l'AIEA attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Il s'agit de la deuxième visite de M. Grossi à Zaporijjia, qui devra traverser la ligne de front pour pénétrer dans les installations sous contrôle russe

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi est attendu mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, occupée par les forces russes et dont la communauté internationale craint pour la sécurité. M. Grossi et sa délégation doivent arriver sur le site dans la matinée et en repartir dans l'après-midi, selon l'agence Tass citant un responsable de l'opérateur russe Rosenergoatom.

Il s'agit de la deuxième visite de M. Grossi à Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, depuis le début du conflit en février 2022. Arrivé en Ukraine en début de semaine, le chef de l'AIEA devra traverser la ligne de front pour pénétrer dans les installations sous contrôle russe.

L'AIEA dispose d'une équipe d'experts à l'intérieur de la centrale depuis septembre 2022. M. Grossi mène depuis plusieurs mois des consultations avec Kiev et Moscou pour mettre en place une zone de protection autour du site, régulièrement atteint par des frappes et victime de coupures de courant à répétition.

Russian Defense Ministry Press Service via AP, File La centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle militaire russe, dans le sud-est de l'Ukraine

L'Ukraine estime pour sa part que seul un retrait de l'armée et du personnel russe de la centrale permettrait de garantir la sécurité nucléaire. Quant à la Russie, elle accuse Kiev de vouloir reprendre le site par la force.

Le 22 mars, M. Grossi avait averti que la centrale se trouvait dans un "état précaire". Selon l'AIEA, la "dernière ligne électrique de secours", endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle permet en dernier recours d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires à Zaporojjia, en refroidissant notamment ses réacteurs.