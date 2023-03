La Finlande franchit le dernier obstacle à son adhésion à l'OTAN

L'entrée de la Finlande dans l'alliance militaire après la signature officielle de la Turquie est un revers pour le président russe Vladimir V. Poutine

Le séisme déclenché par l’invasion russe de l’Ukraine continue de redéfinir les équilibres de pouvoirs en Europe et dans le monde. Après des décennies de non-alignement, la Finlande vient d’obtenir jeudi l’approbation finale pour rejoindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), la plus puissante alliance militaire du monde.

Le vote du parlement turc, dernier obstacle à franchir pour l’entrée de la Finlande dans l’alliance, a été acté. Il s’agit d’une défaite diplomatique et stratégique pour le président russe V. Poutine, qui avait clairement indiqué lors du début de l’invasion de l’Ukraine que la Russie avait l’intention de bloquer l’expansion de l’OTAN vers l’est. Désormais, la frontière Russe avec les pays de l’alliance va doubler.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a félicité la ratification par le Parlement turc de l’adhésion de la Finlande.

« Je salue le vote » du Parlement turc « pour achever la ratification de l’adhésion de la Finlande. Cela rendra toute la famille de l’OTAN plus forte et plus sûre », a tweeté le responsable norvégien.

Du côté russe, l’ambassade de Russie en Suède a menacé mercredi de représailles militaires la Finlande et la Suède si elles rejoignaient l’OTAN. La Suède est toujours dans l’attente d’approbation de sa demande d’adhésion, bloquée à ce stade par la Turquie et la Hongrie.