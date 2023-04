Le FMI donne son feu vert à un programme de prêts de 15,6 milliards de dollars à l'Ukraine

Le prêt est le premier grand programme de financement conventionnel approuvé par le FMI pour un pays en proie à une guerre à grande échelle

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé samedi un programme de prêts de 15,6 milliards de dollars sur quatre ans pour l'Ukraine, dans le cadre d'un programme mondial de soutien économique de 115 milliards de dollars. L'invasion russe a dévasté l'économie ukrainienne, entraînant une contraction de l'activité d'environ 30 % l'an dernier, détruisant une grande partie de son stock de capital et propageant la pauvreté, selon le FMI.

Le prêt du mécanisme de fonds étendu (EFF) est le premier grand programme de financement conventionnel approuvé par le FMI pour un pays impliqué dans une guerre à grande échelle. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué le nouveau financement. "C'est une aide importante dans notre lutte contre l'agression russe", a-t-il déclaré sur Twitter. "Ensemble, nous soutenons l'économie ukrainienne. Et nous avançons vers la victoire !"

L'Ukraine doit remplir certaines conditions au cours des deux prochaines années, notamment des mesures pour augmenter les recettes fiscales, maintenir la stabilité du taux de change, préserver l'indépendance de la banque centrale et renforcer les efforts de lutte contre la corruption. "L'invasion de l'Ukraine par la Russie continue d'avoir un impact économique et social dévastateur", a déclaré le premier directeur général adjoint du FMI, Gita Gopinath, louant les autorités ukrainiennes pour avoir maintenu "la stabilité macroéconomique et financière globale" malgré les tensions de la guerre.