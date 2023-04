Ukraine : déclaration commune Macron-Xi pour le "retour de la paix"

Les deux pays "s'opposent aux attaques armées contre les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires pacifiques"

Le président chinois Xi Jinping s'est engagé vendredi à "soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine", selon une déclaration commune publiée à l'issue d'une visite en Chine du président français Emmanuel Macron.

Les deux pays "s'opposent aux attaques armées contre les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires pacifiques" et soutiennent l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "pour assurer la sécurité de la centrale de Zaporijjia". La déclaration commune ne mentionne pas la Russie et ne condamne pas son offensive en Ukraine. Le texte évoque "l'importance que toutes les parties au conflit" respectent "scrupuleusement" le droit international humanitaire.

Jeudi à Pékin, Emmanuel Macron avait incité le président chinois Xi Jinping à "ramener la Russie à la raison" vis-à-vis de l'Ukraine, au cours d'un entretien qui s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix.

Côté français, on assure que Xi Jinping s'est dit prêt à appeler pour la première fois depuis le début du conflit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, même s'il a précisé qu'il le ferait au moment qu'il aura lui-même choisi".

Une initiative qui ne figure pas dans les comptes-rendus chinois ni dans la déclaration commune. La Chine a publié en février un document en 12 points présentant sa position sur le conflit en Ukraine. L'initiative, parfois perçue comme un plan de paix, exhorte notamment Moscou et Kiev à tenir des pourparlers.

Pékin n'avait pas reconnu en septembre le rattachement unilatéral de quatre territoires ukrainiens à la Fédération de Russie ni, en 2014, l'annexion de la Crimée.