L'Egypte prévoyait de fournir des roquettes à la Russie (renseignement US)

Cette révélation intervient alors que la Russie et l'Ukraine cherchent à réapprovisionner leurs arsenaux épuisés

Le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi a récemment ordonné de produire jusqu'à 40 000 roquettes destinées à être expédiées clandestinement à la Russie, selon un document des services de renseignement américains qui a fait l'objet d'une fuite.

Une partie de ce document top secret, daté du 17 février, résume des conversations supposées entre M. Sisi et de hauts responsables militaires égyptiens et fait également référence à des plans visant à fournir à la Russie des obus d'artillerie et de la poudre à canon.

M. Sisi aurait égalemement demandé aux responsables de garder secrètes la production et l'expédition des fusées "pour éviter les problèmes avec l'Occident". Le Washington Post a obtenu le document à partir d'une série d'images de fichiers classifiés publiés en février et en mars sur Discord, une application de chat populaire auprès des joueurs. Cette révélation intervient alors que la Russie et l'Ukraine cherchent à réapprovisionner leurs arsenaux épuisés.

L'ambassadeur Ahmed Abu Zeid, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, a déclaré que "la position de l'Égypte depuis le début est basée sur la non-implication dans cette crise et l'engagement à maintenir une distance égale avec les deux parties, tout en affirmant le soutien de l'Égypte à la charte de l'ONU et au droit international dans les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU".

"Nous continuons à exhorter les deux parties à cesser les hostilités et à parvenir à une solution politique par le biais de négociations", a-t-il ajouté.

Un représentant du gouvernement américain, s'exprimant sous couvert de l'anonymat pour ne pas divulguer d'informations sensibles, a déclaré : "Nous n'avons pas connaissance d'une quelconque demande, nous n'avons rien vu de tel", a-t-il conclu.