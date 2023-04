Ukraine : la Russie dit pousser dans l'ouest de Bakhmout pour s'emparer de la ville

Une frappe russe sur un immeuble d'habitation a fait au moins cinq morts et 15 blessés vendredi à Sloviansk

La Russie a dit vendredi pousser dans l'ouest de Bakhmout pour s'emparer de cette ville épicentre des combats depuis plusieurs mois en Ukraine et où l'issue de cette bataille meurtrière reste plus que jamais incertaine.

"Les groupes d'assaut de (l'organisation paramilitaire) Wagner mènent des opérations militaires de haute intensité pour prendre des quartiers dans la partie ouest de la ville d'Artiomovsk", le nom soviétique de Bakhmout utilisé par Moscou, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Anatolii STEPANOV / AFP Bakhmout

La zone ouest est la dernière partie de cette cité de l'est de l'Ukraine à être aux mains des militaires ukrainiens, qui font face aux hommes de Wagner et à l'armée russe désormais installés dans les quartiers nord, sud et est.

Nouvelle frappe russe

Une frappe russe sur un immeuble d'habitation a fait au moins six morts et 18 blessés vendredi à Sloviansk, une ville de l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, avertissant qu'il pourrait y avoir des personnes ensevelies sous les décombres.

"A 18h00 heure locale (16h00 GMT), on compte cinq morts et 15 blessés", a déclaré le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, sur Telegram. "Il est possible que sept personnes, dont un enfant, se trouvent sous les décombres", a-t-il ajouté.