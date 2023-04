Ukraine : le chef du groupe Wagner demande à Poutine de mettre fin aux combats

Evgueni Prigojine estime que "Moscou a remporté l'opération militaire spéciale" en s'emparant d'une grande partie du territoire ukrainien

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine a demandé au président russe Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans un message publié sur l'application de messagerie Telegram, l'homme d'affaires demande au chef du Kremlin de déclarer que "Moscou a remporté l'opération militaire spéciale en exterminant une grande partie de la population masculine en Ukraine et en occupant ses territoires".

@CONCORDGROUP_OFFICIAL / AFP Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine

Evgueni Prigojine a également affirmé que "la Russie s'est emparée d'une grande partie du territoire ukrainien", ajoutant que "la meilleure stratégie pour l'armée russe, qui a subi de lourdes pertes, est de maintenir les acquis". En outre, bien qu'il ait été rapporté qu'il y avait des divergences d'opinions entre Prigojine et Poutine, il a souligné que "rien ne menace le pouvoir de la Russie".

Il a également affirmé que "pour les autorités et la société dans son ensemble, il est nécessaire de mettre fin à l'opération spéciale".

Selon lui, "l'idéal est d'annoncer la fin de l'opération spéciale et de déclarer que la Russie a atteint les objectifs prévus". Il a également noté que "dans un sens, Moscou les a également atteints. Nous avons tué un grand nombre de soldats ukrainiens et nous pouvons donc annoncer que les missions de l'opération spéciale ont été menées à bien. La Russie a occupé une grande partie du territoire ukrainien et a même réussi à créer un corridor terrestre vers la péninsule de Crimée".

Jeudi, le New York Times a rapporté qu'un dossier de 27 pages ayant fait l'objet d'une fuite sur les réseaux sociaux contenait des preuves de la pénétration des agences de renseignement américaines dans l'appareil de renseignement russe ainsi que des preuves de luttes internes entre les différentes agences de sécurité en Russie.