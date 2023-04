Pentagon Leaks: des documents relancent la rumeur d'un Poutine malade

Selon des documents confidentiels du Pentagone, le président russe serait "incapable d'influencer l'effort de guerre" en raison de son traitement

Selon des documents du Pentagone ayant fuité la semaine dernière, Vladimir Poutine est atteint d'un cancer et le chef d'état-major de l'armée russe compte s'en servir pour saboter la guerre pendant que le président russe suit une thérapie, a rapporté vendredi The Independent.

Le journal britannique a précisé que l'information provenait d'une source russe anonyme ayant des liens avec le Kremlin. Selon les documents divulgués, le chef d'état-major général Valeri Guerassimov aurait concocté un plan avec le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Nikolaï Patrouchev, afin de perdre délibérément la guerre avec l'Ukraine et d'y mettre fin, tandis que Vladimir Poutine serait "incapable d'influencer l'effort de guerre" en raison de son traitement.

Handout / KREMLIN.RU / AFP Le président russe Vladimir Poutine s'exprime lors d'un discours télévisé à la nation à Moscou, Russie.

Des rumeurs selon lesquelles Poutine aurait un cancer et suivrait un traitement ont circulé bien avant la divulgation des documents. Il y a plusieurs mois, des médias ont affirmé que le président russe luttait contre la maladie. En novembre dernier, Sky News a divulgué des fuites présumées en provenance de Russie selon lesquelles que le président russe luttait contre la maladie de Parkinson et qu'il n'aurait pas été en mesure de continuer à assumer ses fonctions s'il n'avait pas bénéficié d'un traitement à l'étranger. Il y a quelques années, des médias russes avaient affirmé que le président russe voyageait avec une équipe de médecins en permanence entre 2016 et 2017.

La santé de M. Poutine a également été au centre des discussions après que des personnes ont remarqué que sa jambe tremblait dans une vidéo où il parlait et lors d'autres événements. Des spéculations ont également surgi sur le fait qu'il envoie des sosies pour se rendre à des endroits à sa place, comme à Marioupol, en Ukraine, il y a quelques semaines. Ni Poutine ni le Kremlin n'ont confirmé les informations selon lesquelles le président souffrirait d'une quelconque maladie, que ce soit le cancer ou la maladie de Parkinson.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine était un sujet central dans de nombreux documents du Pentagone qui ont été divulgués la semaine dernière. Les sujets abordés vont des données sur la guerre aux informations sur l'aide internationale à l'Ukraine, en passant par un document décrivant des scénarios dans lesquels Israël pourrait envoyer une aide militaire à l'Ukraine.