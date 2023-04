La Pologne et la Hongrie interdisent les importations de céréales d'Ukraine

Les deux pays ont adopté cette mesure pour protéger leurs propres agriculteurs face à la chute des prix locaux

La Pologne et la Hongrie ont décidé samedi d'interdire les importations de céréales et d'autres produits agricoles depuis l'Ukraine voisine afin de protéger leurs propres agriculteurs. Les céréales ukrainiennes destinées à des pays étrangers transitent par l'Union européenne depuis que l'itinéraire traditionnel d'exportation via la mer Noire est bloqué par l'invasion russe.

Mais, en raison de problèmes logistiques, des stocks de céréales s'entassent en Pologne, faisant chuter les prix locaux, ce qui a conduit à des manifestations d'agriculteurs et à la démission du ministre polonais de l'Agriculture. "Le gouvernement a décidé d'interdire l'entrée, les importations de céréales en Pologne ainsi que de dizaines d'autres produits agroalimentaires", a déclaré le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, dans le village de Lyse, dans le nord de la Pologne. Autrement, "cela conduirait à une grave crise du secteur agricole en Pologne", a-t-il ajouté.

S'adressant à l'occasion d'un meeting de son parti Droit et Justice (PiS), M. Kaczynski a souligné que la Pologne continuait néanmoins à fermement soutenir l'Ukraine. "Nous restons, sans le plus petit changement, des amis et des alliés de l'Ukraine", a-t-il affirmé. En Hongrie, le ministre de l'Agriculture, a indiqué sur Facebook que son pays avait lui aussi interdit l'importation de produits agricoles en provenance d'Ukraine.

OZAN KOSE / AFP Le cargo Rubymar, transportant des céréales ukrainiennes, à l'entrée du Bosphore, en mer Noire

En Pologne, les interdictions d'importer visent les céréales, le sucre, la viande, les fruits et légumes, le lait, les oeufs et d'autres produits alimentaires. Du côté de la Hongrie, il s'agit des céréales, des oléagineux et de plusieurs autres produits agricoles, indique un communiqué du ministère hongrois de l'Agriculture diffusé par l'agence de presse MTI. Les deux pays ont indiqué que leurs interdictions étaient valables jusqu'au 30 juin.

Le mois dernier, la Pologne et quatre autres Etats d'Europe centrale avaient demandé l'aide de l'Union européenne pour trouver une solution au problème provoqué par le prix bas des céréales ukrainiennes.