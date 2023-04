Livraisons d'armes à l'Ukraine : la Russie fustige les propos du président sud-coréen

"Malheureusement, Séoul a pris une position assez inamicale dans toute cette histoire"

La Russie a fustigé mercredi les propos du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui a laissé entendre que Séoul pourrait étendre son soutien à l'Ukraine en cas d'"attaque à grande échelle" contre la population civile, à savoir livrer des armes à Kiev.

"Malheureusement, Séoul a pris une position assez inamicale dans toute cette histoire", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Le début de livraisons d'armes signifierait indirectement un certain degré d'implication dans ce conflit", a-t-il prévenu.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a laissé entendre mercredi, dans une interview à l'agence de presse Reuters, que son pays pourrait fournir des armes à l'Ukraine.

Shamil Zhumatov/POOL/AFP

"S'il existait une situation que la communauté internationale ne pourrait tolérer, comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation sérieuse du droit de la guerre, il pourrait être difficile d'insister pour ne fournir qu'une aide humanitaire ou financière", a-t-il déclaré.

Alliée des Etats-Unis, la Corée du Sud était jusqu'ici opposée à toute livraison d'armes à l'Ukraine. "On a désormais de nouvelles personnes qui souhaitent aider nos ennemis", a réagi mercredi sur Telegram l'ex-président russe Dmitri Medvedev (2008-2012).

"Je me demande ce que diront les habitants de ce pays (la Corée du Sud) quand ils verront les armes russes les plus modernes chez leurs voisins les plus proches, nos partenaires de la Corée du Nord", a ajouté M. Medvedev.

Par ailleurs, l'armée ukrainienne a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot, censés aider Kiev à protéger son ciel face aux salves de missiles russes, a annoncé mercredi le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov.

ANDRE PAIN / AFP Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov

"Aujourd'hui, notre beau ciel ukrainien devient plus sûr car les systèmes de défense antiaérienne Patriot sont arrivés en Ukraine", s'est félicité le ministre ukrainien sur Twitter, remerciant les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas pour "avoir tenu parole".